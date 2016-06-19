مهار حریق مراتع حاشیه دز در دزفول/۳ هکتار در آتش سوخت

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بی احتیاطی گردشگران، موجب وقوع آتش سوزی در مراتع حاشیه دریاچه سد دز و منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب دزفول شد.

وی افزود: خوشبختانه این آتش سوزی با تلاش فراوان مأموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول در منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب و مأموران منابع طبیعی دزفول مهار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: در پی آتش سوزی مذکور که به علت بی احتیاطی گردشگران در حین استفاده از ساحل دریاچه دز رخ داد، سه هکتار از مراتع و رستنی ها در آتش سوخت.

قلی نژاد خواستار شد: باید راهنمایی های لازم به گردشگران در فصل گرم سال در خصوص احتیاط لازم و جلوگیری از آتش سوزی در سایت ها و مناطق گردشگری ارائه شود تا شاهد چنین اتفاقات ناگواری که موجب آسیب به محیط زیست می شوند نباشیم.

وی در پایان عنوان کرد: آتش سوزی جنگل ها و مراتع به علت های مختلف رخ می دهد که یکی از علت های مهم در آتش سوزی ها بی احتیاطی گردشگران در عدم خاموش کردن آتش و یا بر افروختن آتش در پوشش های جنگلی و مراتع انبوه است.