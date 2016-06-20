تیم «یاسین پیشرو» در نخستین گام میزبان «فرش آرای مشهد» شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال برنامه فصل جدید لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور را در حالی اعلام کرده است که نماینده استان قم در نخستین گام میزبان فرش آرای مشهد است.

برنامه ۲ هفته آغازین لیگ بر‌تر فوتسال اعلام شده و قرار است تیم یاسین پیشروی قم روز هفتم مرداد در سالن ۲ هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر تیم فرش آرای مشهد صف آرایی کند.

یاسین پیشرو پس از بازی با فرش آرا راهی کرج می‌شود تا روز ۱۵ مرداد در هفته دوم لیگ بر‌تر فوتسال در کرج برابر تیم مقاومت البرز قرار گیرد و دومین دیدار خود در این فصل را برگزار کند.

این در حالی است که یاسین پیشرو امسال برای دومین سال متوالی به عنوان نماینده قم در لیگ بر‌تر فوتسال حاضر است و فصل گذشته با هدایت سید مهدی غیاثی مقام ششم لیگ را به دست آورده است.

باشگاه یاسین پیشروی قم تا چندی پیش بر سر مالکیت امتیاز نماینده قم در لیگ بر‌تر فوتسال با اداره کل ورزش و جوانان استان قم اختلاف داشت اما شواهد نشان می‌دهد طرفین بر سر شروط تیمداری یاسین پیشرو در فصل جدید لیگ بر‌تر فوتسال به توافق دست یافته‌اند.

یاسین پیشرو در حالی از ۷ مرداد وارد لیگ بر‌تر می‌شود که سرمربی این تیم هنوز به طور رسمی مشخص نشده و تمرینات این تیم نیز کلید نخورده است.