راه اندازی سه تشکل جدید در دانشگاه امیرکبیر

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته این دانشگاه تنها سه تشکل بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی و کانون اندیشه دانشجوی مسلمان داشت که اکنون با راه اندازی ۳ تشکل جدید در این دانشگاه موافقت شد.

وی افزود: درحال حاضر تعداد تشکل های دانشجویی این دانشگاه به ۶ تشکل رسیده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در این دانشگاه سه تشکل جدید به نام های انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه، مجمع اسلامی دانشجویان و انجمن فرهنگ و سیاست راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با راه اندازی تشکل های جدید دانشجویی تضارب آرا در دانشگاه محقق می شود.