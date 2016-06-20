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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۶

رئیس دانشگاه خبر داد:

راه اندازی سه تشکل جدید در دانشگاه امیرکبیر

راه اندازی سه تشکل جدید در دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این دانشگاه سه تشکل جدید درخواست راه اندازی داده بودند که با درخواست آنها موافقت شد.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته این دانشگاه تنها سه تشکل بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی و کانون اندیشه دانشجوی مسلمان داشت که اکنون با راه اندازی ۳ تشکل جدید در این دانشگاه موافقت شد.

وی افزود: درحال حاضر تعداد تشکل های دانشجویی این دانشگاه به ۶ تشکل رسیده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در این دانشگاه سه تشکل جدید به نام های انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه، مجمع اسلامی دانشجویان و انجمن فرهنگ و سیاست راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با راه اندازی تشکل های جدید دانشجویی تضارب آرا در دانشگاه محقق می شود.

کد مطلب 3690393

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