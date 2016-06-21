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۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

«نسخه‌های شفابخش» منتشر شد

«نسخه‌های شفابخش» منتشر شد

اصفهان – کتاب «نسخه‌های شفابخش» اثر عبدالکریم شمشیری توسط انتشارات حوزه هنری اصفهان چاپ و به بازار کتاب عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نسخه‌های شفابخش نوشته عبدالکریم شمشیری(محمددوست) است که توسط حوزه هنری استان اصفهان به چاپ رسیده است.

این کتاب در سه هزار نسخه و ۱۵۶ صفحه تدوین شده و طرح روی جلد آن کاری از فضل‌الله صابری است.

فضل‌الله صابری (صابر) قائم مقام حوزه هنری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این ارتباط  اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «الله نور السماوات و الارض» و می‌توان گفت در این کتاب از این رهنمود الهی استفاده شده است.

وی افزود: بر این اساس کتاب «نسخه‌های شفابخش» به استفاده و کاربرد برخی از آیات قرآن برای رفع  مشکلات روزمره زندگی انسان‌ها در حوزه مادی و معنوی می‌پردازد.

قائم مقام حوزه هنری اصفهان تاکید کرد: تمامی کاربردهای بیان شده برای  این آیات نورانی و شفابخش از سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین اقتباس شده است.

به گزارش مهر، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: استفاده از قرآن که پناهگاه محکم و قلعه متبرک الهی است آن چنان فضای امید، اعتماد و اطمینان را در دل ایجاد می‌کند که دیگر هیچ رنج و دردی را یارای مقاومت در برابر آن نیست.

قرآن علاوه بر این که خود را مایه آرامش، تسلی خاطر و امیدواری معرفی می‌نماید، در آیاتی هم به شفا بودن خود اشاره می‌کند البته شفابخشی خود را تنها در بخش امراض مربوط به دل و روان اعلام می‌کند، بنابراین قرآن برای معالجه و درمان نفس انسان‌های مومن،  زدودن نابسامانی‌های روحی، تقویت هنجارهای درونی و تأمین و تثبیت مایه‌های ایمانی در قلب، داروی شفابخشی است که از سوی خداوند عالمیان تجویز شده است.

کد مطلب 3690470

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