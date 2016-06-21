به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نسخههای شفابخش نوشته عبدالکریم شمشیری(محمددوست) است که توسط حوزه هنری استان اصفهان به چاپ رسیده است.
این کتاب در سه هزار نسخه و ۱۵۶ صفحه تدوین شده و طرح روی جلد آن کاری از فضلالله صابری است.
فضلالله صابری (صابر) قائم مقام حوزه هنری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر در این ارتباط اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم میفرماید «الله نور السماوات و الارض» و میتوان گفت در این کتاب از این رهنمود الهی استفاده شده است.
وی افزود: بر این اساس کتاب «نسخههای شفابخش» به استفاده و کاربرد برخی از آیات قرآن برای رفع مشکلات روزمره زندگی انسانها در حوزه مادی و معنوی میپردازد.
قائم مقام حوزه هنری اصفهان تاکید کرد: تمامی کاربردهای بیان شده برای این آیات نورانی و شفابخش از سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین اقتباس شده است.
به گزارش مهر، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: استفاده از قرآن که پناهگاه محکم و قلعه متبرک الهی است آن چنان فضای امید، اعتماد و اطمینان را در دل ایجاد میکند که دیگر هیچ رنج و دردی را یارای مقاومت در برابر آن نیست.
قرآن علاوه بر این که خود را مایه آرامش، تسلی خاطر و امیدواری معرفی مینماید، در آیاتی هم به شفا بودن خود اشاره میکند البته شفابخشی خود را تنها در بخش امراض مربوط به دل و روان اعلام میکند، بنابراین قرآن برای معالجه و درمان نفس انسانهای مومن، زدودن نابسامانیهای روحی، تقویت هنجارهای درونی و تأمین و تثبیت مایههای ایمانی در قلب، داروی شفابخشی است که از سوی خداوند عالمیان تجویز شده است.
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