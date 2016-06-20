تمرکزم معطوف به چند پروژه خارجی است/ ناامنی شغلی در سینمای ایران

تورج اصلانی فیلمبردار تجربهگرای سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای اخیرش گفت: دو سه سالی است که امکان همکاری با دوستان سینمایی ایرانی برای من میسر نشده است زیرا فلیمبرداری برای من تعریف دیگری به جز یک شغل دارد. نابسامانی تولید و شباهت بسیاری از فیلمهای سینمایی ایرانی به یکدیگر باعث شده به پیشنهادهای خارجی خودم فکر کنم زیرا همکاری با دیگر کشورها تجربههای مختلف و تازهای را با خود به همراه دارد. البته سال گذشته یک فیلم سینمایی به نام «مالیخولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم را به پایان رساندم که متاسفانه در جشنواره فیلم فجر پذیرفته نشد.
فیلمبردار «هامون و دریا» ساخته ابراهیم فروزش با اشاره به اینکه در این دو ساله با کمپانی «میتوس فیلم» آلمان و یک کمپانی انگلیسی همکاری داشتهاست، بیان کرد: موضوع دیگری تحت عنوان «ناامن بودن فضای شغلی» در سینمایمان باعث شده است افراد در چنین شرایطی احساس نگرانی نسبت به آینده خود داشته باشند. همان طور که دیدهاید در این سالها بسیاری از پروژههای سینمایی تعطیل شدهاند.
اصلانی ادامه داد: چندی پیش یک فیلم سینمایی به نام «باد سیاه» را که در مرز عراق و ترکیه فیلمبرداری شد به پایان رساندم. این فیلم درباره گروهک تروریستی داعش و به کارگردانی حسین حسن یک کارگردان کرد عراقی بود. «باد سیاه» در مورد حمله گروه تروریستی داعش به روستاهای اطراف شهر شنگال در عراق و تجاوز آنان به چند دختر کُرد ایزدی بود. محل اصلی فیلمبرداری این فیلم در اردوگاه «خانکی» در اطراف شهر دهوک در اقلیم کُردستان بود که بیشتر آوارههای شنگال (سنجار) در آن اسکان داده شدهاند و در آنجا زندگی میکنند. بعد از آن یک فیلم سینمایی دیگر به کارگردانی «هاشم آیدی میر» محصول مشترک کمپانی آلمانی، انگلیسی و ترکیه را به پایان رساندم که آن فیلم هم اکنون مراحل پایانی خود همچون تدوین و صداگذاری را سپری میکند.
مدیر فیلمبرداری «سوت پایان» به کارگردانی نیکی کریمی عنوان کرد: با توجه به نوع تولیدات و مشکلاتی که سر راه تولید فیلمهای ما وجود دارد، تمرکزم را معطوف به فیلمهای خارجی کردهام. البته برای من کیفیت اثر مهم است و ایرانی و خارجی بودن آن اهمیتی ندارد، اما به هر حال این روزها مشغول خواندن فیلمنامههایی هستم که لوکیشن آنها در آن سوی مرزهاست، زیرا هنگامی که در چنین آثاری حضور پیدا میکنم از فیلمنامه تا پست پروداکشن درگیر کار میشوم برای مثال در فیلم سینمایی «باد سیاه» در فصل زمستان، بهار و تابستان درگیر پروژه بودم به این دلیل که باید با استانداردها و دقت لازم کار را پیش میبردیم. آرزو دارم این روند در ساخت آثار داخلی نیز جدیتر گرفته شود.
وی ادامه داد: براساس تعهداتی که در پروژههای سینمایی که در خارج از ایران کار میکنیم از ما گرفته میشود، ما ۸ ماه درگیر مرحله پیشتولید میشویم. حتی به خاطر دارم طراحی دکور یکی از فیلمها یکسال طول کشید که در طول این مدت مدام در حال بحث و گفتگو با عوامل فیلم بودم، زیرا به هر حال آنها استانداردهای خاص خودشان را دارند که هر فردی در چنین شرایطی با آرامش خاطر بیشتری کار میکند.
مدیر فیلمبرداری «بدرود بغداد» ساخته مهدی نادری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم مشغول خواندن فیلمنامه یک فیلم مستقل گرجستانی هستم، اما با توجه به اینکه هنوز همکاری ما به قطعیت نرسیده نمیتوانم چیزی درباره آن بگویم. در میان آثار ایرانی نیز فیلمنامه «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده را در دست دارم و این روزها مشغول مذاکره با یکدیگر هستیم.
