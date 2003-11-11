نوشتن ، تنها ماموريتي است كه دارم

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته نشريه آل آفريكا ، در مراسم باشكوهي كه به همت انجمن ادبي كانادا برگزار شد ، ام جي واسانجي نويسنده كنيايي الاصل جايزه امسال گيلر را از آن خود كرد . جايزه ادبي گيلر مشهورترين و ارزشمندترين جايزه ادبي كانادا است .

بنابراين گزارش ، واسانجي اين جايزه بيست و پنج هزار دلاري را به خاطر رمان " در ميان جهان ويكرام لال" از آن خود كرد . اين نويسنده كهنه كار ، نخستين جايزه گيلر را در سال 1994 به خاطر رمان " كتاب اسرار" در يافت كرد .واسانجي نويسنده كنيايي الاصلي كه در تانزانيا بزرگ شده است ، با بيان شگفتي خود را ازدريافت اين جايزه ادبي در گفتگو با رويتر گفت : من پس از دريافت اين خبر مدهوش و هيجان زده شدم . در يافت نخستين جايزه گيلر كمي سخت تر بود و دومين جايزه در واقع شبيه اعطاي نوعي عيدي بود براي من . واقعا نمي توانستم آنرا باور كنم . ممكن است كه فردا صبح از خواب بيدار شوم و ببينم كه چنين چيزي در كار نبوده است ومن اصلا چنين جايزه اي را در يافت نكرده ام . اين اصلا برايم اهميت ندارد ...نوشتن براي نوشتن است كه ارزش دارد نه براي جايزه گرفتن .

وي در گفتگو با مجله اينديا كارنت نيز با اشاره به روش نويسندگي خود مي گويد : من در جهاني بزرگ شدم كه در آن به كار سخت ارزش داده مي شود و اين درواقع نوعي نخبه گرايي است . اگر واقعا سخت كار كنيد موفق مي شويد و به شما احترام مي گذارند .

او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا فيزيك را رها كرده و به سوي ادبيات آمده است ، گفت : من دانشگاه را دوست دارم . اما در عين حال داستانهاي زيادي را هم براي گفتن آماده كرده ام.

واسانجي در باره پشتوانه فرهنگي خود مي گويد : ما پس زمينه اجتماعي قوي و غني اي داريم . مردمان بسياري ما را محاصره كرده اند كه هريك مي توانند موضوع نوشتن باشند : خانواده هاي بزرگ ، اجتماعات كوچك . در اين ها شخصيت هاي بسياري نهفته اند كه مي توانيم به آنها نظر بيافكنيم .

اما چه داستانهايي ؟ تصاويرواسانجي سرشار و رنگ به رنگ اند و در آن شخصيت هاي فراموش ناشدني موج مي زند .

وي با اشاره به درونمايه آثارش آنها را ناشي از تجربيات گوناگونش مي داند و مي گويد : تمامي تجربيات من در آفريقاي شرقي مي گذرد . هر نويسنده اي با تجربيات خاص خودش هويت مي يابد . اين تجربه اي كاملا شخصي است اما هنگامي كه با ديگر تجربيات تطبيق شود به يك تجربه جهاني بدل مي شود .

مويز واسانجي در سال 1950 در كنيا به دنيا آمد و در تانزانيا بزرگ شد . خانواده او بخشي ازجماعت هندياني بودند كه به آفريقا مهاجرت كردند . اودر 19 سالگي دانشگاه نايروبي را براي تحصيل فيزيك در موسسه فناوري ماساچوست ترك كرد . وي در اين دانشگاه در رشته فيزيك هسته اي تحصيل كرد و در جه دكتراي خود را دراين رشته از دانشگاه پنسيلوانيا ي آمريكا دريافت داشت . او در سال 1980 به تورنتو رفت و نوشتن نخستين رمان خود را با نام "گوني "- كه در سال 1989 چاپ شد - آغاز كرد . سال بعد وي و همسرش نورجهان عزيز، براي نخستين بار مجله آسياي جنوبي تورونتو را منتشر كردند . در اين زمان بود كه او كارخود را در حوزه فيزيك رها كرد . وي در گفتگويي با نشريه چلوا كاناگاناياكام در مورد تصميم خود در باره ترك فيزيك مي گويد :اين تنها كاري است كه شما مي توانيد انجام دهيد . نوشته هاي من به نظرم بسيار مهم ترند . نوشتن تنها ماموريتي است كه من در زندگي دارم .

او تاكنون پنج كتاب چاپ كرده است . "سرزمين جديد " ، "خيايان اورو" ،" كتاب اسرار " ، " گوني" و " در ميان جهان ويكرام لال" . وي در سال 1990 جايزه نويسندگان كامان ولث يا مشترك المنافع را از آن خود كرد . آثار او غالبا دور و بر زندگي مردم هندوستان كه در آفريقا زندگي مي كنند ، مي گذرد .

جايزه امسال گيلر كه دهمين سال آن نيز گذشت ، هفته گذشته در برابر پانصد نفر از ناشران و نمايندگان رسانه ها ي كانادا اعلام شد . اين جايزه ، سالانه به بهترين رمان كانادايي و يا داستان كوتاه به زبان انگليسي اعطا مي شود .

هيات داوران ازاين رمان به عنوان رماني قدرتمند ياد كرد كه به خوبي وضعيت يك خانواده هندي مهاجر كنيا را به تصوير مي كشد . واسانجي امسال حتي مارگارت آتوود را هم پشت سر نهاد كسي كه رمان معروفش با نام" غزال و غراب " در فهرست نهايي اين جايزه جاي گرفته بود . آتوود نيز در سال 1996 ميلادي اين جايزه را بخاطر رمان "آلياس گريس" در يافت كرد . جان بم روز ، جان گولد و آن ماري مك دونالد از ديگر برندگان اين جايزه ادبي در چند سال گذشته اند .



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