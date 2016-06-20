خواننده ایرانی در ارکستر آذربایجان/ «زمستان» اخوان موسیقایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز گرمرودی خواننده و نوازنده پیشکسوت عود همراه با ارکستر بزرگ ملی جمهوری آذربایجان قطعه ای چهل و دو دقیقه ای را در دستگاه «همایون» آهنگسازی و اجرا خواهد کرد.

این قطعه بر اساس شعر «زمستان» زنده یاد مهدی اخوان ثالث در ۴۲ دقیقه آهنگسازی شده و طبق برنامه ریزی ها قرار بر این است توسط ارکستر بزرگ ملی آذربایجان اجرا شود. این در حالی است که رئوف عبدالله اف رهبری و تنظیم این قطعه را به عهده خواهد داشت.

مراحل ضبط نهایی این قطعه طی چند روز آینده در باکو به پایان خواهد رسید ضمن اینکه تولیدکنندگان اثر در ایران اقدامات لازم را جهت اخذ مجوز و انتشار آن در ایران انجام داده اند.

طبق برنامه ریزی انجام گرفته قطعاتی بر اساس اشتراکات موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان با آهنگسازی و صدای گرمرودی و اجرای ارکستر ملی آذربایجان و تنظیم و رهبری ریوف عبدالله اوف انجام خواهد گرفت.

فرامرز گرمرودی از جمله هنرمندانی است که موسیقی دستگاهی ایرانی را در بخش آوازی نزد استاد اسماعیل مهرتاش آموخته و با الگوبرداری از استادانی چون مستوفیان، ظلی و شجریان به فعالیت خود در عرصه خوانندگی ادامه داده است. او در نوازندگی نیز ساز عود را از محضر استادانی چون منصور نریمان و حسین بهروزی نیا اموخته است. وی طی بیش از یک دهه ارتباط و فعالیت مشترک با هنرمندان کنسرواتوار ملی جمهوری آذربایجان به تحقیق و اجرا در حوزه موسیقی «موغامات» آذربایجان و و اشتراکات موسیقی دستگاهی ایران پرداخته است.

برگزاری کنسرت در کشورهای اتریش، ایتالیا، آلمان، آذربایجان، همراهی مستمر با ارکستر سمفونیک آذربایجان به رهبری رئوف عبدالله اف و تولید یک آلبوم موسیقی به نام «بلالی باش» با استاد رامیز قلی اف از جمله فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی است.