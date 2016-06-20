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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

قائم مقام سازمان امداد و نجات عنوان کرد؛

آخرین وضعیت دریافت بودجه امداد و نجات از خزانه دولت

آخرین وضعیت دریافت بودجه امداد و نجات از خزانه دولت

قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، آخرین وضعیت تخصیص بودجه سال گذشته این سازمان را تشریح کرد.

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بعد از حضور رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه هیئت دولت و گزارشی که از روند اعتبارات هلال احمر ارائه داد، دستوراتی برای تخصیص بودجه سال ۹۴ سازمان امداد و نجات صادر شد.

وی با اعلام اینکه تمامی کارها و نامه نگاری ها برای تخصیص اعتبار سال گذشته هلال احمر انجام شده است، گفت: ما منتظریم که پول از خزانه بیرون بیاید.

سلیمی با اشاره به بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی سازمان امداد و نجات در سال ۹۴، افزود: پیش بینی می کنیم حداقل ۵۰۰ میلیارد این اعتبار به هلال احمر پرداخت شود.

قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مشکلات و چالش های اعتباری برای آمادگی حضور در عملیات های امداد و نجات، گفت: با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر باید همواره آمادگی حضور در عملیات های امداد و نجات را داشته باشد، توانسته ایم از محل ذخیره احتیاط، انبارهای هلال احمر را پر کنیم.

وی ادامه داد: هر سال ۵ درصد از اعتبارات جمعیت هلال احمر، نگهداری می شود که تحت عنوان ذخیره احتیاط برای مواقع اضطراری، هزینه می شود.

سلیمی با تاکید بر اینکه از محل ذخیره احتیاط خریدهای لازم انجام شده و انبارهای امدادی پر شده است، تصریح کرد: امیدواریم با پرداخت اعتبارات هلال احمر، برای سال های بعد احتیاج به برداشت از محل ذخیره احتیاط نباشد.

کد مطلب 3690532
حبیب احسنی پور

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