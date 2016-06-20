امیرمسعود شهرامنیا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران و قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ما هر ساله و بعد از خاتمه نمایشگاه کتاب تهران، مراسمی برای تقدیر از دستگاهها همکار در برگزاری نمایشگاه کتاب برگزار میکنیم که امسال با توجه به تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان، این مراسم با برگزاری ضیافت افطار در روز سهشنبه ۱ تیرماه در مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولان این وزارتخانه در حوزه معاونت امور فرهنگی، حضور قالیباف شهردار تهران - که با واگذاری شهر آفتاب از اصلیترین نهادهای همکار در برگزاری نمایشگاه بیست و نهم به شمار میرود - در این مراسم را به دلیل حضور وی در مراسمی دیگر، منتفی اعلام کرد.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ادامه داد: محل برگزاری این مراسم «ایوان عطار» کاخ موزه سعدآباد است و ما از مدیریت این مجموعه اجازه استفاده از بوفه رستوران کاخ (سعدآباد) را گرفتهایم. هزینه مراسم تقدیر از نهادها و موسسات همکار نمایشگاه کتاب تهران هم در حد معمول یک افطار است که آن هم از سوی بانک عامل نمایشگاه (بانک شهر) پرداخت میشود.
شهرامنیا در توضیح بیشتر در این باره افزود: مطابق توافقی که ما در نمایشگاه کتاب با بانک عامل نمایشگاه انجام دادیم، قرار شد مجموع هزینه هدایای برگزیدگان این نمایشگاه را در آئین اختتامیه نمایشگاه کتاب تهران تقبل کند که مجموع این هدایا با مبلغی که بانک عامل نمایشگاه تقبل کرده بود، فاصلهای داشت و لذا ما از دوستان این بانک خواستیم که مابقی این مبلغ را به آنها مسترد نکنیم و در عوض در تامین بخشی از هزینههای مراسم فردا (تقدیر از نهادها و موسسات همکار نمایشگاه کتاب تهران) مشارکت کنند که این توافق هم به دست آمد. البته هزینه مربوط به هدایایی که در این مراسم به اشخاص حقیقی و یا حقوقی تقدیم میشود، بر عهده خود ما (موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران) خواهد بود.
قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به متداول بودن و مسبوق به سابقه بودن برگزاری آئین تقدیر از نهادها و موسسات همکار در برگزاری این نمایشگاه در سالهای گذشته، گفت: در آئین امسال هم از حدود ۵۰ دستگاه مختلف همکار در برگزاری نمایشگاه طی مراسمی ساده و با تامین حداقلهای لازم برای برگزاری این قبیل برنامهها، تقدیر خواهد شد.
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