وزیر خارجه اتریش خواهان لغو تدریجی تحریمهای روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتس» وزیر امورخارجه اتریش در گفتگو با شبکه تلویزیونی او آر اف همچنین اظهار داشت: درصورتی که روسیه مرحله به مرحله تعهدات خود را در قبال توافقنامه مینسک عمل کند، آنگاه اتحادیه اروپا باید به تدریج تحریم ها علیه این کشور را لغو کند.

وی با بیان اینکه رویکرد اتحادیه اروپا در قبال روسیه باید صلح طلبانه باشد، افزود: انتظار داریم روسیه نیز به خواسته های اتحادیه اروپا جامه عمل بپوشاند.

این در حالی است که اتحادیه اروپا هفته گذشته ممنوعیت یک ساله معاملات با شبه جزیره کریمه در دریای سیاه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

مقابله روسیه - اتحادیه اروپا متعاقب بحران کریمه در سال ۲۰۱۴ رخ داد.