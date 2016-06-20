شهید چمران صنعت دفاعی را در ‌ریل «بازدارندگی دفاعی» قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت ۳۱ خردادماه سی و پنجمین سالروز شهادت مصطفی چمران اعلام کرد: ‌سی و یکم خردادماه یادآور نام و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران یکی از فرماندهان مجاهد و دلاور تاریخ ایران اسلامی و دفاع مقدس ملت ایران است که شخصیت مثال‌زدنی، بصیرت نافذ و علم و دانش توام با عرفان و عشق به خدا و خدمت صادقانه وی به مردم، با گذشت ۳۵ سال همچنان الهام‌بخش آحاد مدافعان اسلام ناب محمدی (ص) و نیروهای مسلح و به ویژه حوزه صنعت دفاعی است.

این بیانیه می‌افزاید: ‌شهید دکتر چمران به دلیل برخورداری از قابلیت‌های علمی و اخلاقی و نیز توانمندی‌های دفاعی و نظامی به مدد روح بلند آزادی‌خواهی و استکبار‌ستیزی، تجارب علمی و آموزه‌های مبارزاتی و انقلابی خود در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه ورزیدگی و مهارت ناشی از همراهی و کمک به رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین و در دوران مقابله ملت ایران با ضد انقلاب و سپر دفاع مقدس انقلاب و نظام برابر تهاجم همه جانبه استکبار رژیم بعثی صدام، چهره‌ای ممتاز، و تأثیرگذار و ماندگار به شمار می‌رفت.

در این بیانیه آمده است: این مجاهد‌ عارف و وارسته و فرمانده لایق و دانشمند پرهیزگار ‌در تمام عصر زندگی ‌و ‌کوران حوادث سخت مبارزه به ویژه با ضدانقلاب و دفاع مقدس لحظه‌ای آرام نگرفت و با نقش‌آفرینی‌های عالمانه و ماندگار و آموزنده ‌تا هنگام شهادت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در ۳۱ خرداد سال ۶۰ در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده و به عنوان الگوی فراروی همه مجاهدان خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده است: ‌این مجاهد نستوه و سلحشور در تبعیت از ولی فقیه و رهبر کبیر انقلاب اسلامی پیشتاز حضور در صحنه‌های نیاز انقلاب و نظام محسوب می‌شد، به گونه‌ای که تلاش‌های خستگی ناپذیر وی در کردستان و مصاف با ضد‌انقلاب و مزدوران استکبار جهانی در این خطه از میهن اسلامی و نیز همت و مدیریت جهادی در تشکیل اولین وزارت دفاع دوران استقرار نظام نوپای جمهوری اسلامی و پی‌ریزی پایه‌های تحول در صنعت دفاعی بومی کشور و قرار گرفتن نیروهای مسلح در ریل «بازدارندگی دفاعی» بسیار معنادار و درس‌آموز است.

این بیانیه می‌افزاید: شهید چمران با ایمان اسلامی، هوش سرشار و روحیه ولایت‌پذیری، انقلابی‌گری و از همه مهم‌تر بصیرت و آگاهی به زمان خود، همواره در زمره آن دسته از چهره‌ها و شخصیت‌هایی به شمار می‌رفت که با‌ الهام از آموزه‌های انقلاب و امام راحل (ره) همواره درصدد شناسایی به موقع طرح‌ها و نقشه‌های دشمن و ظرفیت‌سازی هوشمندانه و مقتدرانه برای مقابله با آن برمی‌آمد و در این رهگذر تنها به اقتدار و مصونیت ملت و کشور و اعتلای اسلام و انقلاب عزیز اسلامی می‌اندیشید و راه و نامش برای همیشه در تاریخ جاودانه شد.

کارکنان وزارت دفاع با تعظیم به مقام شامخ یک هزار شهید صنعت دفاعی و ۳ وزیر شهید، چمران نامجو و فکوری و ‌دیگر شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تأکید بر اهمیت بازخوانی کارنامه آن مجاهدان بزرگ و راستین برای نسل‌های امروز مدافع انقلاب و میهن اسلامی به ویژه مجاهدان عرصه‌‌‌ «صنعت دفاعی کشور» اعلام می‌دارد:‌ با تاسی از فرمایشات راهبردی فرمانده معظم کل قوا با موضوع اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل راه شهدا را ادامه و در آوردگاه‌های حساس سیاسی اقتصادی و نظامی بر بلندای افتخار خواهند ایستاد.