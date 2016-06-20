۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

معاون پارک علم و فناوری لرستان خبر داد؛

راه‌اندازی اولین صندوق پژوهش و فناوری در لرستان

خرم آباد - معاون پارک علم و فناوری لرستان از راه اندازی اولین صندوق پژوهش و فناوری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان غلامرضایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری افلاک لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: مجوز صندوق پژوهش و فناوری افلاک لرستان صادر شده و این صندوق با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه مجوز صندوق پژوهش و فناوری لرستان به عنوان نخستین مجوزی است که در منطقه صادر شده است، گفت: پس از بازدید از صندوق چندین استان پارک علم و فناوری لرستان اولین پارکی هستیم  که بعد از برنامه پنجم توسعه توانسته مجوز صندوق خطرپذیر را بگیرد و در حال حاضر تدوین اساسنامه این صندوق در دست اقدام بوده و مراحل ثبت آن در حال انجام است.

معاون پارک علم و فناوری لرستان وظیفه اصلی صندوق های خطر پذیر را حمایت از فناوری های نوین دانست و افزود: صندوق پژوهش و فناوری لرستان با حدود ۴۲ درصد سهام دولتی و ۵۸ درصد سهام بخش خصوصی افتتاح شده که سعی ما بر این است سهام بخش دولتی را کاهش داده و بخش خصوصی بیشتری را وارد قضیه کنیم.

غلامرضایی با اشاره به اینکه صندوق های پژوهش و فناوری صندوق های غیر دولتی و خصوصی هستند، افزود: در این صندوق ها معمولا پارک های علم و فناوری با سهام ۴۹ درصد نماینده دولت بوده و سایر سهام داران بخش خصوصی هستند.

وی به با بیان اینکه بیشتر سهامداران صندوق های خطرپذیر بخش خصوصی هستند، گفت: با رایزنی هایی که با اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن انجام شده درخواست کردیم که شرکت های موفق و مشتاق در حوزه سرمایه گذاری را برای واگذاری سهام صندوق پژوهش و فناوری استان به پارک علم و فناوری معرفی  کنند.

معاون پارک علم و فناوری لرستان به تسهیل تضامین صندوق خطر پذیر اشاره کرد و افزود: کلیات این صندوق ها نیز مانند بانک ها بوده با این تفاوت که طرح هایی که ممکن است بخاطر بحث اختراع و تکنولوژی و نو بودن طرح ها از سوی بانک ها رد شوند در این صندوق ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

