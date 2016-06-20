برکناری ام شایعه است/وضعیت آسیب های اجتماعی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش سیمای دانشجویان که از سوی وزارت علوم در این نشست مطرح شده بود، گفت: آمار ارائه شده در این پژوهش ناامید کننده نیست و اعداد و ارقام به نظر می آید مثبت است و مایوس کننده نیست. با این حال آمار کمی از آسیب های اجتماعی وجود دارد که همان هم نباید باشد.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، بیش از ۹۰ درصد دانشجویان دین باور، خدا باور و معتقد به معنویات هستند. البته در برخی موارد آمار آسیب های اجتماعی وجود دارد که باید برطرف شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های اوقات فراغت جوانان اضافه کرد: برنامه های متنوعی برای اوقات فراغت پیش بینی شده است و قرار است دستگاه ها تا ۱۵ تیرماه برنامه های خود را ارائه کنند اما به صورت متمرکز و ملی وزارت ورزش و جوانان برنامه هایی را پیش بینی کرده و دستورالعمل هایی را برای کلیه استانها ارائه کرده است.

گودرزی ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه فرهنگی انجام شده و در جلسه شورای معاونین مقرر شده است یک کنترل اساسی بر مدارس ورزشی تابستانه انجام شود تا مواردی که با معیارها همخوانی ندارد، اصلاح شود. در عین حال، به دنبال افزایش کمی و کیفی اوقات فراغت هستیم اما عدد دقیقی در مورد آمار اوقات فراغت جوانان در اختیار نداریم.

وی تاکید کرد: در این جلسه راهکارهای رفع آسیب های اجتماعی جوانان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت تا به استانداران و روسای دانشگاه ها ارائه شود تا بتوانیم گزارش های اجرایی و عملیاتی در جهت کاهش آسیب ها را به شورای اجتماعی کشور ارائه دهیم تا از این طریق به حضور رهبر معظم انقلاب ارائه شود.

وزیر ورزش و جوانان در مورد شایعات جابجایی خود از وزارت ورزش و جوانان، گفت: جابجایی شایعه است و تکذیب می کنم. در حال حاضر خبری نیست یا دست کم من اطلاع ندارم. در فضای مجازی هرازگاهی مواردی مطرح می شود که بی تفاوت از آن می گذریم تا ببینیم خدا چه می خواهد. از روزی که آمده ام تا جایی که به یاد دارم همیشه در حال رفتن بوده ام اما تا امروز هستم.

گودرزی در خصوص تشکیل جلسه شورای عالی جوانان خاطرنشان کرد: برای تشکیل این جلسه باید چند دستور داشته باشیم. تقاضای تشکیل جلسه ارائه شده است و امیدواریم بعضی از دستورات مهم و استراتژیک را منظم کنیم. معاون اول رئیس جمهور جهانگیری هم معمولاً وقت می گذارند اما زمان تشکیل جلسه بستگی به خروجی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان دارد و هنوز مصوبات ردیف نشده و خوراک خوب و برنامه محوری برای تشکیل جلسه فراهم نشده است.