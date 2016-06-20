تنش تابستانی آب در ۳۰۱ شهر/ شرایط آبی پایتخت خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز امروز در یک نشست خبری با اعلام اینکه تابستان امسال ۳۰۱ شهر در تنش آبی قرار می گیرد گفت: پیش بینی می شود تابستان امسال ۳۰۱ شهر در تنش آبی قرار بگیرد.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه جمعیت این تعداد شهر ۳۵ میلیون نفر است افزود: جمعیت ۷۸ شهر از این مجموعه هر کدام به حدود ۱۰۰ هزار نفر می رسد. وی با اشاره به اینکه کمبود منابع به مصارف آب امسال به ۸.۶ درصد رسیده است اظهارداشت: پارسال از ۱۱۳۶ شهری که تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار داشت ۵۴۷ شهر با جمعیتی بیش از ۵۰ میلیون نفر با تنش آبی مواجه بود که ۲۳ درصد کمبود منابع آبی نسبت به مصرف داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی از استانها و شهرهای بزرگ وضعیت منابع آب مطلوب نیست تصریح کرد: پیش بینی می شود شیراز در پیک مصرف تابستان امسال دچار تنش آبی شود و براین اساس خط دوم انتقال آب از سد درودزن در حال اجرا و تونل خط انتقال آن نیز در حال ساخت است که البته این طرح در پایان سال ۹۶ به پایان می رسد.

جانباز ادامه داد: حفر چاه ها و تکمیل رینگ شهر شیراز در دستور کار است. اصفهان نیز یکی دیگر از شهرهایی است که تابستان امسال دچار تنش آبی می شود چون سد زاینده رود شرایط سختی پیش رو دارد و کمترین حجم آب را پشت این سد داریم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: بر این اساس مشکلات جدی برای تامین آب اصفهان داریم حتی برای تامین آب فولاد مبارکه دچار مشکل هستیم. بیش از ۵ میلیون نفر تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان و یزد و روستاهای اطراف آن هستند.

وی گفت: با حفر چاه و هوشمندسازی سامانه تلاش می کنیم با کمترین تنش آبی تابستان را در این مناطق سپری کنیم با توجه به اینکه سازمان هواشناسی اعلام کرده است دمای هوا در تابستان نیم تا یک و نیم درجه نسبت به پارسال گرم تر خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو به پیش بینی های هواشناسی اشاره کرد و گفت: بارشها در پاییز با تاخیر انجام می شود؛ بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در این منطقه بتوانیم برای ۱۲ ماه نیز آب تامین کنیم.

جانباز افزود: کرمان شهر دیگری است که در تابستان پیش بینی می شود با تنش آبی مواجه شود انتقال آب از سد صفا به کرمان و تونل انتقال آب این خط نیز در حال اجراست و برای تامین لوله های انتقال آب نیز فاینانس انجام دادیم که پیش بینی می شود در پایان سال۹۶ به بهره برداری برسد.

وی همچنین به مشکلات احتمالی تنش آبی بوشهر نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۱۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن در بوشهر وارد مدار شده است و تلاش می کنیم نیروگاه اتمی بوشهر نیز ۳۵ هزار متر مکعب آب از طریق آب شیرین کن که در حال ساخت است در اختیار این شهر قرار دهد. استان های فارس و کرمان و همچنین مرکز فلات مرکزی ایران که بارش مناسب نداشت در تابستان با مشکلات آبی مواجه می شود.

جانباز با تاکید بر اینکه امسال از نظر بارش نسبت به دو سال گذشته وضع بهتری داریم گفت: اما مشکلات آبی همچنان ادامه دارد و از مردم خواست در مصرف آب در تابستان صرفه جویی کنند. وی در پاسخ به این سوال که در سالهای گذشته ۱۲ تا ۱۴ کلان شهر دچار تنش آبی بود آیا تعدادی از آنها از تنش خارج شده است؟ گفت: شهرهایی مانند مشهد، تهران و همدان امسال از نظر بارش و تامین منابع آب وضع بهتری دارد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۶۵۰۰ روستایی که در سالهای اخیر با تانکر آبرسانی می شد افزود: امسال این رقم به ۵۰۰۰ روستا رسیده و پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به دو تا سه هزار روستا کاهش یابد.