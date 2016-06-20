برخورد با هنجارشکنان مهمترین عملکرد و وظیفه دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته قوه قضاییه با اشاره به گرامیداشت فاجعه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ اظهار کرد: شهدا نماد اقتدار و بهعنوان چراغ راه هدایت مردم هستند در این راستا شهدای هفتم تیرماه بااقتدارشان آتش کینه دشمنان را شعلهورتر و خشمشان را اینگونه به نمایش گذاشتند.
وی افزود: دشمنان ایران اسلامی که به سرکردگی استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد مشکلات متعدد در مسیر انقلاب فکر میکردند با ترور شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان ستونهای نظام اسلامی را متزلزل میکنند اما نمیدانستند که با تروز شخصیتهای برجسته نظام آتش خشم و کینه مردم نسبت به این مزدوران شعلهورتر میشود.
فرماندار نکا با اشاره به اقدامات تروریستی ایادی استکبار جهانی درسالهای اخیر تصریح کرد: با حجم اقدامات تروریستی ایادی استکبار جهانی علیه ملت انقلاب اسلامی ایران طی ۳۷ سال گذشته جمهوری اسلامی خود بهعنوان قربانی تروریستها قرارگرفته است و امروز نیز سیاست استکبار با استفاده از اقدامات هدفمند تروریستی به دنبال ایجاد ناامنی در کشور است.
به گفته احمدی جریان فکری شهدای هفتتیر از ضروریات این انقلاب است چراکه تفکرات بصیرتی و ولایی شهید بهشتی همچون سابق در بین مردم جاری است.
این مسئول زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا را ازجمله ضروریات و وظایف متصدیان نظام تداعی کرد و همچنین افزود: نباید در نکوداشت این غیور مردان کوچکترین تردیدی وارد شود.
وی هفته قوه قضاییه را بهترین فرصت برای آشنا کردن مردم با احکام اجتماعی و اصول برنامهریزی دانست که باید توسط متصدیان نظام علیالخصوص دستگاه قضا در بین مردم تبیین شود.
فرماندار نکا برخورد با متخلفان و هنجارشکنان را ازجمله مهمترین وظایف عدیده دستگاه قضا برشمرد چراکه اگر اختلافات حقوقی، مسائل مدنی و یا جرائمی که کموبیش در جامعه وجود دارد بهموقع رسیدگی و حلوفصل نشود سبب مشکلات اساسیتر جامعه که آسیب فراوانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
احمدی در ادامه با اشاره به کمکهای خیرین نیکوکار در حمایت از زندانیان بیان کرد: افرادی که با نیت خیر به انجمن حمایت از زندانیان کمک میکنند ضمن برخوردار شدن از برکات اخروی، زمینه پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه را کاهش میدهند.
وی با برشمردن نقش و وظیفه انجمن برای تأمین معیشت خانواده زندانیان نیازمند و همچنین کمک و مساعدت در جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به آغوش خانواده ابراز کرد: ما باید در حد توان از این مسئولیت که بهنوعی توفیق الهی محسوب میشود بهدرستی صیانت کنیم.
نماینده عالی دولت نسبت به بررسی و مشکلات خانوادههای زندانیان تأکید و همچنین متذکر شد: خدمات حمایتی در سطح شهرستان نیازمند مشارکت جمعی می باشدکه باید توسط دولتمردان و مردم انجام شود.
امرالله حضرتی رئیس دادگستری نکا در ادامه بااهمیت برشمردن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت شهدای هفتتیر بر ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی صحیح به اربابرجوع و بررسی مشکلات مردم توسط متصدیان و مسئولان نظام اسلامی ایران تأکید کرد.
همچنین حجتالاسلام علیاکبر ذوالفقاری دادستان شهرستان نکا دیدار از خانواده شهدا و جانبازان، برگزاری نشست و ملاقات مردمی، عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، گردهمایی و مشاوره قضایی به مردم را ازجمله برنامههای گرامیداشت هفته قوه قضائیه در شهرستان برشمرد.
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