بازپس گیری اراضی ملی از زمین خواران در کرمانشاه باجدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل اداره کل دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: حسد، عجب، غرور و عدم صبر بر مصائب سبب حبط اعمال می شود و انسان می تواند با روزه گرفتن و نماز خواندن خود را از گرفتار شدن در این منجلاب ها نجات دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه از اول تیر ماه سالروز شهادت شهید آیت الله بهشتی به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است، افزود: رسالت قوه قضاییه احقاق حق و اجرای عدالت است که این مفاهیم دارای بار معنوی هستند و بارها در قرآن تکرار شده اند و دستگاه قضایی باید تمام تلاشش در این راستا باشد.

عدالتخواه گفت: شاخصه ما برای اجرای عدالت و احقاق حق بنابه فرمایشات مقام معظم رهبری بحث تبعیت از قانون است و در مقام اجرا هر اندازه که قوانین مد نظر باشد یقینا در مسیر عدالت قرار گرفته ایم، عدالتی که با زبان نمی شود به آن رسید بلکه باید در عمل محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت استان از نظر جرائم کیفری اشاره کرد و افزود: در بخش جرائم کیفری در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ ، ۱۹ هزار فقره پرونده ی کیفری کمتر به ثبت رسیده است.

رتبه اول استان کرمانشاه در کاهش جرائم

عدالتخواه گفت: در سال ۹۳، ۱۱۷ هزار فقره پرونده کیفری ثبت شده که این آمار در سال ۹۴ به ۹۸ هزار پرونده رسیده که حدود ۱۹ هزار کاهش داشته است و همین موضوع سبب شد استان کرمانشاه در موضوع کاهش جرائم رتبه اول کشور را به دست آورد.

وی همچنین از اجرای طرح «حبل المتین قرآن» در زندان ها خبر داد و اظهار داشت: در این طرح زندانی ها با میل و اختیار خود وارد کلاس حفظ و درک مبانی قرآن می شوند که تا کنون بیش از ۷۰۰ نفر در این طرح شرکت کرده اند و ما هم یکی از شروط عفو را تمسک به قرآن قرار داده ایم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از سیاستهای راهبردی ما بحث پیشگیری از جرم است، تصریح کرد: ارتباطاتی که با مسئولین ادارات مختلف در این رابطه صورت گرفته سبب کاهش جرائم در استان شده است.

عدالتخواه به مسئله زمین خواری در استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و افزود: با برخوردها و اقدامات صورت گرفته در این خصوص زمین خواری در استان کرمانشاه خوشبختانه تا حدودی متوقف شده است.

بازپس گیری ۵۹۳ هکتار اراضی از زمین خواران

وی گفت: در سال ۹۳، ۵۹۳ هکتار از اراضی ملی که توسط زمین خوارها به یغما برده شده بود پس گرفته شد و این مقدار در سال ۹۴ به ۷۸۰ هکتار رسید که این روند تا باز پس گیری تمامی اراضی ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین حدود ۱۰۰ هزار هکتار از بهترین اراضی استان بدون سند بودند که با پیگیریهایی که صورت گرفت به ۳۰ هزار هکتار کاهش یافت.

عدالتخواه یادآور شد: از مهر ماه سال ۹۳ تا دی ماه ۹۴ دیگر اجازه تغییر کاربری اراضی در سطح استان داده نشده و با قاطعیت می توان گفت به صفر رسیده است و پرونده هایی که از سابق وجود داشته از جمله پرونده مربوط به دهکده گلستان اجازه توسعه داده نشد و این تغییر کاربری ها متوقف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: در سال ۹۳ مجموع پرونده هایی که در دستگاه قضایی رسیدگی و حکم صادر شده ۳۴۹ هزار و ۲۴۳ فقره پرونده بوده که در سال ۹۴ به ۳۳۶ هزار و ۶۸۳ فقره رسیده که ۱۲ هزار و ۵۶۰ فقره کاهش داشته که البته در بحث طلاق متاسفانه استان ما با افزایش تعداد پرونده ها مواجه بوده است.

هر زندانی در ماه ۵۰۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد

عدالتخواه گفت: اگر برنامه های کاهش جمعیت زندان و مجازاتهای جایگزین حبس نبود استان بیش از ۸ هزار زندانی داشت اما با اقدامات پیشگیرانه و قانون آئین دادرسی الان جمعیت کیفری استان بطور دقیق ۴ هزار و۹۸۷ نفر است.

وی افزود: کرمانشاه در مجازاتهای جایگزین حبس که مربوط به افراد با جرائم سبک است رتبه اول کشور را در سال ۹۴ به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: ۹۰ هزار ساعت احکام جایگزین حبس صادر شده که ۳۰ هزار ساعت آن اجرا و متهمین به جای حبس به خدمات عمومی و عام المنفعه مشغول شده اند.

عدالتخواه با بیان اینکه هر زندانی در ماه ۵۰۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد، تصریح کرد: اگر در جامعه ای فرهنگ دینی - انقلابی و روحیه جهادی تقویت شود بدون شک هنجارها رشد و آمار جرائم کاهش خواهد یافت.

وی در پایان گفت: یکی از برنامه های مهم که از اول تیر ماه در سراسر کشور آغاز به کار می کند برداشته شدن تمام دفاتر املاک کاغذی و دستی است که ثبت الکترونیکی جایگزین این دفاتر می شود چرا که یکی از مشکلات اطاله دادرسی است که با سیستم سامانه ابلاغ الکترونیک اخطاریه ها بدون اتلاف وقت به افراد اطلاع رسانی خواهد شد.