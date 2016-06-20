تمدید حضور نظامیان نیوزلند در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، «جری برونلی» وزیر دفاع نیوزلند در بیانیه ای اعلام کرد که حضور نظامیان خود را در خاک عراق تمدید خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: این نیروها که در حال حاضر شمار آنها بالغ بر ۱۰۵ نفر است تا نوامبر ۲۰۱۸ یعنی ۱۸ ماه طولانی تر از موعد مقرر در عراق باقی خواهند ماند.

نظامیان نیوزلند در عراق ماموریت آموزش نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را برعهده دارند.

وزیر دفاع نیوزلند اعلام کرد که اتخاذ این تصمیم، توان ارتش عراق برای کنترل اوضاع در نبرد با داعش را افزایش خواهد داد. بنا بر اعلام دولت نیوزلند، از آغاز ماموریت نظامیان این کشور در عراق در سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۷ هزار نیروی امنیتی عراق آموزش دیده اند.