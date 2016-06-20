  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

تمدید حضور نظامیان نیوزلند در عراق

تمدید حضور نظامیان نیوزلند در عراق

وزیر دفاع نیوزلند از تمدید حضور نظامیان خود در عراق تا نوامبر سال ۲۰۱۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، «جری برونلی» وزیر دفاع نیوزلند در بیانیه ای اعلام کرد که حضور نظامیان خود را در خاک عراق تمدید خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: این نیروها که در حال حاضر شمار آنها بالغ بر ۱۰۵ نفر است تا نوامبر ۲۰۱۸ یعنی ۱۸ ماه طولانی تر از موعد مقرر در عراق باقی خواهند ماند.

نظامیان نیوزلند در عراق ماموریت آموزش نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را برعهده دارند.

وزیر دفاع نیوزلند اعلام کرد که اتخاذ این تصمیم، توان ارتش عراق برای کنترل اوضاع در نبرد با داعش را افزایش خواهد داد. بنا بر اعلام دولت نیوزلند، از آغاز ماموریت نظامیان این کشور در عراق در سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۷ هزار نیروی امنیتی عراق آموزش دیده اند.

کد مطلب 3690831
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها