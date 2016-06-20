۳۱ درصد زندانیان گلستان مجرمان مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امینی، ظهر دوشنبه، در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد: ۳۱ درصد جرائم زندانیان را مواد مخدر، ۳۰ درصد سرقت، ۱۸ درصد جرائم علیه اشخاص، ۸ درصد مالی و ۱۳ درصد سایر جرائم تشکیل می‌دهد.

وی افزود: موجودی زندان‌های استان گلستان امروز چهار هزار و ۵۳۵ نفر است که این تعداد به نسبت زمان مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل زندان‌های استان گلستان تصریح کرد: ورودی به زندان‌های ما در سال ۹۳ حدود ۳ هزار و ۳۲۷ نفر، در سال گذشته ۲ هزار و ۵۳۱ نفر بوده که ۲۴ درصد کاهش ورودی را نشان می‌دهد.

به گفته وی، هم‌اکنون ۸۲ درصد زندانیان محکوم و ۱۸ درصد در حال رسیدگی به پرونده یا تحت قرار هستند.

امینی افزود: در ستاد دیه در سال گذشته ۲۳۷ زندانی را با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان آزاد کردیم و امسال نیز تاکنون ۴۸ نفر با پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.

وی با اشاره به برگزاری جشن گل‌ریزان در روز ۲۷ ماه مبارک رمضان گفت: در این روز به‌رسم هرساله جشن گل‌ریزان برگزار می‌شود، در سال گذشته در این جشن ۲۵۰ میلیون تومان به‌صورت نقدی دریافت کردیم.

امینی گفت: امسال ۷۶۵ نفر از زندانیان استان گلستان شامل عفو مقام معظم رهبری می‌شوند.