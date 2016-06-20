«حسن آهنگری» دادستان بندرانزلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه دادستان جدید بندرانزلی پیش از ظهر دوشنبه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

دادستان جدید انزلی در این مراسم با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهر گفت: شهر انزلی با بافت بالای شهری، قرار گیری تالاب و دریا در این شهرستان و وجود چندین اداره کل در آن، از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

حسن آهنگری یکی از وظایف مهم دادستان را ایجاد تعامل دانست و تصریح کرد: وظیفه دادگستری تامین امنیت روانی براساس همکاری همه ادارات و کمک به همدیگر و التزام به قانون است.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرای امنیت واقعی هستیم اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت همکاری همگانی را می طلبد و مردم نیز باید در این امر به ما یاری رسانند و قانون مدار باشند.

آهنگری با اشاره به اولویت کاری خود خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات اداری از اولویت های کاری است چرا که اگر خدمت رسان سالم نباشند، کار خواستن از بدنه پایین دست محال است.

در اجرای کار قانونی نباید واهمه داشت

در ادامه این مراسم دادستان سابق انزلی اعتقاد به خدمت در نظام اسلامی را ارزش دانست و گفت: خدمت دراین نظام مانند امانتی است که باید در مسیر احیای ارزش های اسلامی حرکت کند و اگرخدمت در مسیر مطامع دنیوی باشد، وبال گردن مسئول می شود.

حجت الاسلام محمدصادق ایران عقیده افزود: اگر این اعتقاد در بین همه مسئولان وجود داشته باشد، بسیاری از ناهنجاری های موجود از بین می رود.

وی ادامه داد: برخی از هجمه هایی که به دستگاه قضایی وارد می شود نشان دهنده عملکرد مثبت این دستگاه و مقابله با زیاده خواهی ها و تجاوز به حقوق مردم بوده است.

دادستان سابق انزلی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید به گونه ای عمل کند که فرد مظلوم یقین بداند که دستگاه قضایی در برابر متعدی می ایستد تصریح کرد: درانزلی با وجود ۱۳۰هزار نفر جمعیت ساکن و بالغ بر شش میلیون جمعیت شناور، ۳۰۰پرونده در دادگستری و حدود ۵۰پ رونده درکلانتری ها باقی مانده و مابقی به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است و آنچه درشهرستان انزلی انجام شده و ملموس است تامین امنیت روانی و قضایی در شهرستان است.

حجت الاسلام ایران عقیده با اشاره به اینکه از کار قانونی نباید واهمه داشت خاطرنشان کرد: معضلاتی در این شهرستان به سرانجام رسید که سال ها حل نشده باقی مانده بوده که یکی از آنها باز کردن مسیر ورودی افتتاح پل ولایت دو بود.

وی افزود: این موضوع فقط با تعامل دستگاه های شهرستان صورت پذیرفت و این تعامل با تبانی همراه نبود بلکه درکنار انجام وظایف قضایی به گونه ای رفتار شد که شهرستان نیز آسیب نبیند.

در پایان مراسم از زحمات و تلاش های حجت الاسلام «صادق ایران عقیده» دادستان سابق انزلی تقدیر و تشکر به عمل آمد و«حسن آهنگری» نیز به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.