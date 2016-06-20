به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محسن هجری با امضا و اهدای تعدادی از آثار خود در قالب طرح «دوبارهمیخوانم» ویژه تجهیز کتابخانههای کودک بیمارستانهای کشور، خاطرنشان کرد: با دیدن این فضا خیلی خوشحال شدم شاید تصور کنیم این کار تشریفاتی است اما من فکر میکنم چنین کارهایی از یک فرم شروع میشود، حساسیتها را افزایش داده و بعد به محتوا میپردازد.
نویسنده رمان «اقلیم هشتم»، که در نمایشگاه «مهمانی مهر و نیایش» کانون و در غرفه گروه «سلامت و هنر» حاضر شده بود، ادامه داد: من امروز از دیدن فرم نمایشگاه و حال و هوا و تلاشی که کانون برای راهاندازی آن انجام داده است، خیلی خوشحال شدم ولی از یک طرف هم دلم گرفت احساس کردم جای خیلی از نویسندگان و مردم خالی است. آرزو میکنم برنامههای بعدی و فضاهایی این چنینی بیشتر مورد استقبال واقع شود.
وی نقش رسانههای جمعی بهویژه صدا و سیما را در تبلیغ و اطلاعرسانی این اقدام فرهنگی برجسته عنوان کرد و افزود: تا حدود زیادی احساس میکنم در این زمینه وظیفه سنگینی برعهده صدا و سیما است. این رسانه چون فراگیر است قابل مقایسه با هیچ رسانهی تبلیغی دیگری نیست و اگر وقت بیشتری برای تبلیغ این موضوع بگذارد برای تمامی کودکان و نوجوانان ایرانی بهویژه آنان که بهعلت بیماری از فعالیت روزانه بازماندند، موثر خواهد بود.
خالق رمان «چشم عقاب» با بیان اینکه مولفههای روانی نقش موثری در بهبودی بیمار دارند تصریح کرد: با اجرای چنین طرحهایی کودکان و نوجوانان احساس میکنند مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند و کسانی بهفکر آنان هستند این مساله در روند بهبود آنها نیز نقش دارد و به خانوادههای این بچهها - که با موضوع بیماری فرزندانشان درگیر هستند - کمک خوبی خواهد کرد.
هجری ادامه داد: بهنظر من نباید این مولفههای روحی و روانی را دست کم بگیریم خود کتاب کالایی است که در همه شرایط میتواند به کمک مخاطب بیاید. کتاب در هر حالتی که باشید، مونس شما است و تفاوتی نمیکند که انسان بیمار باشد یا سالم؛ کتاب کالایی است که در همه شرایط میتواند به کار مخاطب بیاید. من هم امروز به همین دلیل تعدادی از کتابهایم را امضا و تقدیم کودکان و نوجوانان بیمار کردم. کاش میشد از ناشران کمک بگیریم تا کتابهای بیشتری را اهدا کنند.
این نویسنده در عین حال پیشنهاد کرد این حرکت فرهنگی به ویژه برنامه «مهمانی مهر و نیایش» خاتمه پیدا نکند و در تمامی طول سال یک گروه یا ستادی مامور به این کار شوند و با نویسندگان تماس بگیرند و این روند کتابهای اهدایی کماکان ادامه داشته باشد، چرا که خیلی از نویسندگان از اجرای این طرح مطلع نشدند و اگر اطلاعرسانی بیشتری صورت بگیرد همکاری خواهند کرد.
وی در عین حال با اشاره به برگزاری ویژهبرنامه کانون به مناسبت ماه رمضان خاطر نشان کرد: همزمان شدن این برنامهها با ماه مبارک رمضان و مراسم افطار اتفاق خیلی خوبی است چون خود این ماه و سفره افطار برای بچهها خیلی جذابیت دارد و حس خیلی خوبی برای آنها ایجاد خواهد کرد. خوشبختانه این نمایشگاه توام شده با چنین روزهایی و توجه به کتاب و بچههای بیمار؛ همه این فعالیتهای خوب فرهنگی در این نمایشگاه خاطرههای کودکی را خواهد ساخت.
«مهمانی مهر و نیایش» ویژهبرنامهای است که تا روز ۴ تیر از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران دایر شده و بخشی از آن به غرفه اهدای کتاب به بیمارستانهای کودک اختصاص یافته است.
کارزار رسانهای و اینترنتی طرح «دوباره میخوانم» را گروه «سلامت و هنر» با هشتک #دوباره میخوانم در شبکههای اجتماعی راهاندازی کرده است.
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