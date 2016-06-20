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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختياری:

همايش مبارزه با مواد مخدر در شهرکرد برگزار می شود

همايش مبارزه با مواد مخدر در شهرکرد برگزار می شود

شهرکرد- دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختياری گفت: همايش استانی مبارزه با مواد مخدر ، تيرماه سال جاری در شهرکرد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری،  سيد قدير مرتضوی باباحيدری بیان كرد: تقويت حمايت های اجتماعی از بهبود يافتگان مواد مخدر با هدف افزايش ماندگاری بر ترك، از مهمترين برنامه های در دست اقدام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختياری به شمار می رود.

وی بيان داشت: رسانه های گروهی برای آگاه سازی عمومی در حوزه مبارزه با مواد مواد مخدر و تشريح زيان های جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از مصرف اين بلای خانمان سوز وارد عمل شوند.

مرتضوی باباحيدری اظهار كرد: به منظور افزايش مبارزه با مواد مخدر در جامعه، آمادگی برگزاری دوره های آموزشی و توجيهی برای قشرهای مختلف مردم از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختياری وجود دارد.

کد مطلب 3690951

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