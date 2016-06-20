به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اشاره به امکانات گسترده در جشنواره شهر خدا برای عموم مردم که در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، افزود: کارهای ارزنده ای در این دوره از جشنواره انجام شده است. فضای این جشنواره بگونه ای است که مردم در عین لذت بردن از فضا، می توانند به مفاهیم ارزشی و دینی ماه رمضان پی ببرند.

به گفته چمران، آنچه که در این دوره جشنواره بسیار مهم است حضور خانواده ها و دور هم جمع شدن آنها در فضای گرم و خوشحال کننده برای همه اعضای خانواده است.

رئیس شورای شهر تهران در پایان عنوان کرد: برگزاری بخش های مختلف در این دوره از جشنواره در فضای گسترده تری بوده است که این یکی از مزیت های این دوره است که مردم براحتی در بخش های مختلف مانند غرفه کودک، سلامت و سرای تفریحات و سرگرمی رفت و آمد می کنند و می توانند در مدت زمان بیشتری از این غرفه ها بازدیدکنند.