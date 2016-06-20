به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به یافته های طرح پژوهشی «سیمای زندگی دانشجویان» افزود: یافته های این طرح می تواند در اختیار ستاد ساماندهی قرار گیرد تا به استانها اعلام شود و در یک بازه زمانی، دانشگاههای کشور راهکارهای مختلفی را برای کاهش آسیبهای اجتماعی دانشجویان در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: گزارش آسیبهای اجتماعی دانشجویان وزارت علوم منفی و خطرناک نبود. اگرچه عملکرد ضعیفی در زمنیه دانشجویان وجود داشته است، اما وضعیت آنطور که می گویند پر خطر نیست.

وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از نوع نگاه جامعه و برخی دستگاه‌ها به موضوع جرم در کشور تاکید کرد: برخی نکات در کشور ما جرم تلقی می شود از جمله شادی. تصور ما این است که در کشور ما نرخ جرم بالا است که تغییر تعریف جرم با حساسیت بیشتر می تواند در این زمینه بسیار کمک کند. اگر چه آمار ۱۰ درصدی وجود برخی بی اعتقادیها در جامعه هم زیبنده نظام نیست و باید برای مرتفع شدن آن اندیشه شود.

در این جلسه همچنین رضا محبوبی، مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی و نماینده این وزارتخانه در ستاد ساماندهی امور جوانان با تاکید بر اینکه وضعیت آسیبهای اجتماعی در میان دانشجویان نسبت به میانگین جامعه وضعیت بهتری دارد، گفت: در شورای اجتماعی کشور یک تقسیم کار ملی در حوزه آسیبها انجام شده است که بخشی از آن مربوط به جامعه دانشجویی به ویژه دختران دانشجو است.

وی با بیان اینکه بومی سازی پذیرش دانشگاه ها یکی از علل گسترش آسیبهای اجتماعی در میان دانشجویان است اضافه کرد: این مساله باید در دستور کار جلسات ستاد قرار گیرد زیرا امکانات آموزشی در کشور به درستی توزیع نشده است و بومی سازی موجب گسترش و بازتولید فقر در جامعه می شود.