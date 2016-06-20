۲۵ پروژه آبرسانی روستایی چالوس نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله جمشیدی بعدازظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان به تشریح پروژههای جدید آب روستایی پرداخت و گفت: آبرسانی به روستای تجنکلا سفلی یکی از این طرحها است که ۴۰۰ خانواده را تحت پوشش میگیرد.
وی آبرسانی به روستای گرمابک را پروژه دیگر این بخش خواند و یادآور شد: سومین طرح نیز مربوط به خرمنه سفلی با بیش از ۷۰۰ مشترک است.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی چالوس در پایان گفت: بیشتر شبکه آبرسانی بخش مرکزی چالوس فرسوده و مربوط به سالهای قبل از پیروزی انقلاب است.
محمدناصر زندی فرماندار چالوس بابیان اینکه سال ۹۴ به اعتقاد برخی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدترین سال ازنظر تخصیص اعتبارات بود، اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ در نظر گرفتهشده برای ماده ۱۸۰ صفر بود.
وی ادامه داد: شواهد نشان میدهد که سال جاری از سال ۹۴ بسیار بهتر خواهد بود، نشانهاش هم افزایش فروش نفت است که باوجود کاهش قیمت نفت، در سال پایانی دولت، تلاش داریم پروژههای نیمهتمام را به پایان برسانیم.
فرماندار چالوس اولویت دولت را در پروژههای عمرانی، ساختمانهای نیمهکاره دانست، نه کلنگزنی جدید و افزود: به همین علت ممکن است در سال آینده تعداد پروژهها کاهش یابد.
این مسئول در پایان به بیان مشکلات شهرستانها در مدیریت پروژهها پرداخت و تصریح کرد: تعیین پیمانکاران غیربومی و نامناسب مشکل بیشتر پروژهها است که در انتخاب آنها با مدیران شهرستانی مشورت نمیشود و در برخی از پروژهها حتی اطلاعات پروژه را به مدیران نمیدهند.
سلیمان عبدالهی لاشکی مدیر آموزش و پرورش چالوس نیز در ادامه این جلسه با اشاره به شروع پروژه مهر از ابتدای تابستان گفت: بخشی از مدارس چالوس ازنظر ساختار آموزشی مستهلک است و در صورت تکمیل بخشی از مشکلات این شهرستان حل میشود.
مدیر آموزشوپرورش چالوس تأکید کرد: در منطقه گرامجان، تراکم جمعیتی دانشآموزی زیادی وجود دارد و ظرفیت ثبتنام همه این افراد در مدارس آن منطقه وجود ندارد و همین باعث بروز مشکلاتی شده است.
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