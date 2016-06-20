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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تيرماه

انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تيرماه

جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا از انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تيرماه به غير از ايام تعطيلات آخر هفته برای انجام عمليات راه سازی خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان گفت: به منظور اجرای عمليات تعريض، به سازی، احداث دو دستگاه پل قوسي و خاکبرداري ترانشه در محور "هراز" محدوده" شنگلده تا گزنک" و حد فاصل "پيچ کلرد تا تقاطع چلاو"، محدوديت ترافيکی و انسداد شبانه اين محور از روز شنبه بيست و نهم خردادماه آغاز شد.

وی تصريح کرد: انسداد شبانه محور هراز از ساعت ۲۰ شب آغاز و تا ۵ بامداد همه روزه به غير از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ادامه خواهد داشت.

 وی با اشاره به انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴تيرماه از رانندگاني که قصد تردد از اين محور را دارند، خواست از ساير محورهای منتهی به شمال کشور ( محور فيروزکوه و محورکندوان ) استفاده کنند.

 

کد مطلب 3691061

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