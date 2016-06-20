انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴ تيرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان گفت: به منظور اجرای عمليات تعريض، به سازی، احداث دو دستگاه پل قوسي و خاکبرداري ترانشه در محور "هراز" محدوده" شنگلده تا گزنک" و حد فاصل "پيچ کلرد تا تقاطع چلاو"، محدوديت ترافيکی و انسداد شبانه اين محور از روز شنبه بيست و نهم خردادماه آغاز شد.

وی تصريح کرد: انسداد شبانه محور هراز از ساعت ۲۰ شب آغاز و تا ۵ بامداد همه روزه به غير از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به انسداد شبانه محور هراز تا ۱۴تيرماه از رانندگاني که قصد تردد از اين محور را دارند، خواست از ساير محورهای منتهی به شمال کشور ( محور فيروزکوه و محورکندوان ) استفاده کنند.