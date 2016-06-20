نیروهای حزب الله را در صورت نیاز در سوریه افزایش خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ «نبیل قاووق» معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد که مشارکت حزب الله در درگیری های سوریه تاکنون به صورت جزئی بوده است.

بر اساس این گزارش شیخ نبیل قاووق در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: در صورتی که شرایط اقتضا کند، میزان مشارکت خود را در سوریه افزایش می دهیم و برای انجام این کار هرگز تردید نخواهیم کرد و آن را با جرأت و اراده انجام خواهیم داد.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا افزود: لازم است که حامیان گروه های تروریستی در جریان این موضوع باشند. زیرا ما برای حمایت و مراقبت از مردم و کشورمان عهد بسته ایم؛ همچنان که برای مراقبت از افراد تحت محاصره در مناطق کفریا و الفوعه در سوریه عهد بسته بودیم.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله تصریح کرد: ما بر اساس وظیفه ملی، انسانی و اخلاقی با شجاعت و دلاوری در جنگ سوریه حضور یافتیم. از جمله مهم ترین نتایج این جنگ روشن شدن سیاست های آل سعود در حمایت مستقیم از جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه است. همچنین مشخص شد که آمریکا اجازه می دهد سلاح های سعودی به دست جبهه النصره و تکفیری ها در حلب و حومه جنوبی آن برسد.

شیخ قاووق در ادامه سخنان خود بیان کرد: همچنین آشکار شد که اسرائیل به همراه سعودی ها نمی خواهند داعش و النصره درسوریه نابود شوند. گروه های تکفیری از سه ماه پیش تاکنون و به صورت روزانه تلاش می کنند تا به وسیله حمایت و برنامه ریزی آمریکا، عربستان و ترکیه در درگیری های حلب پیروز شوند اما آنها در تحقق این هدف خود شکست خورده اند.

وی در همین زمینه افزود: طی ۴ روز اخیر به اذعان خود معارضان، رزمندگان مقاومت توانستند خسارت های بی نظیری را به این گروه های تکفیری وارد کنند؛ تا جایی که ۱۶۷ نفر از آن ها را به هلاکت رساندند و صدها تَن دیگر را نیز زخمی کردند.

مقام ارشد حزب الله گفت: مانورهای گسترده دریایی و هوایی اسرائیل علیه سعودی ها، تکفیری ها و گروه های مسلح که پیش از این یگان ارتباط با آنها را در جنوب سوریه ایجاد کرده بودند، صورت نمی گیرد بلکه اسرائیل این مانورها را به دلیل ترس از مقاومت انجام می دهد. زیرا آنها از قدرت مقاومت می ترسند نه از سلاح سعودی و هم پیمانان سعودی ها و کنفرانس ها و نشست سران عربی و اسلامی.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما افتخار می کنیم که اسرائیل از مقاومت می ترسد؛ این در حالی است که اسرائیل خیالش از بابت سعودی ها راحت است.