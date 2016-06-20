به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، هوشمند صفائی اظهار کرد: ثبت نام تعاونی ها در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر از تاریخ یکم تا ۲۰ تیرماه سال جاری و با مراجعه به سایت www.taavonibartar.ir انجام می شود.

وی افزود: تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون می توانند در بیست و یک گرایش با عناوین كشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، تامین نیاز تولید كنندگان، تامین نیاز مصرف كنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، اعتبار، دهیاری، زنان، حمل و نقل، فرش دستباف، مسكن، مرزنشینان، دانش بنیان، سهامی عام، خدماتی، فراگیر ملی، اتحادیه ها، اتاق تعاون، بنیاد تعاون و كارآفرینی ضمن مراجعه به سایت و تكمیل فرم های عمومی و تخصصی، در این رقابت شركت كنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: جشنواره تعاونی های برتر هر ساله همزمان با هفته تعاون در شهریورماه و با هدف تشویق تعاونگران برتر در مراكز استان ها برگزار می شود.