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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد:

آغاز ثبت‌نام برای شرکت در يازدهمين جشنواره تعاونی‌های برترخوزستان

آغاز ثبت‌نام برای شرکت در يازدهمين جشنواره تعاونی‌های برترخوزستان

اهواز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از آغاز ثبت نام تعاونی‌های علاقه‌مند استان به شرکت در يازدهمين جشنواره تعاونی های برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، هوشمند صفائی اظهار کرد: ثبت نام تعاونی ها در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر از تاریخ یکم تا ۲۰ تیرماه سال جاری و با مراجعه به سایت  www.taavonibartar.ir انجام می شود.

وی افزود: تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون می توانند در بیست و یک گرایش با عناوین كشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، تامین نیاز تولید كنندگان، تامین نیاز مصرف كنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، اعتبار، دهیاری، زنان، حمل و نقل، فرش دستباف، مسكن، مرزنشینان، دانش بنیان، سهامی عام، خدماتی، فراگیر ملی، اتحادیه ها، اتاق تعاون، بنیاد تعاون و كارآفرینی ضمن مراجعه به سایت و تكمیل فرم های عمومی و تخصصی، در این رقابت شركت كنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: جشنواره تعاونی های برتر هر ساله همزمان با هفته تعاون در شهریورماه و با هدف تشویق تعاونگران برتر در مراكز استان ها برگزار می شود.

کد مطلب 3691088

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