به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز و در حاشیه امضاء تفاهم نامه همکاری شهرداری شیراز و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: خوشحالم که امروز قدمی در شیراز برمی داریم که گام اول است برای اینکه چهره یکی از محلات قدیمی شهر تغییر کند.

وی ادامه داد: منازل و محلات قدیمی یک گنج پنهان است و امروز اولین قدم برای حفاری و پاک کردن گرد و غبار برداشته شده اما باید توجه کنیم که تمام این مجموعه به طور هماهنگ و یکپارچه احیاء شود.

استاندار فارس تصریح کرد: درخصوص اهمیت فارس و شیراز به لحاظ تاریخی هیچگونه جای تردید نیست.

افشانی تاکید کرد: هیچ استانی در کشور نداریم که با فارس در این مباحث رقابت کند زیرا مهمترین بنای تاریخی تخت جمشید، بنای مذهبی حرم مطهر شاه چراغ(ع) و بنای ادبی حافظ و سعدی در شیراز و فارس است.

وی یادآور شد: این مجموعه در کشور بی نظیر است که شاخصه های تاریخی، مذهبی و فرهنگی در کنار هم قرار دارند.

استاندار فارس ادامه داد: توجه به این مباحث هم اشتغال را به همراه دارد و به طور حتم احیاء کننده این بافت است.