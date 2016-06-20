۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴

گزارش تمرین امروز استقلال؛

خریدهای جدید استقلال تمرین کردند/ قول منصوریان به هواداران

وریا غفوری، بختیار رحمانی و آرش افشین عصر امروز اولین تمرین خود را با آبی پوشان انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال با حضور بازیکنان جدید این تیم در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد.

* وریا غفوری، بختیار رحمانی و آرش افشین بازیکنانی بودند که جدیدا به استقلال آمده با هماهنگی با علیرضا منصوریان امروز در تمرین حاضر شده و در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را با استقلال آغاز  کردند.

* آرش افشین که عصر امروز قرارداد خود را با آبی پوشان به ثبت رساند در هنگام ورود به کمپ مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* حدود هزار هوادار در کمپ زنده یاد حجازی حضور داشتند و از علیرضا منصوریان قهرمانی در لیگ برتر را خواستار شدند.

* منصور پورحیدری و نصرالله عبداللهی در تمرین حاضر بوده و ضمن گفتگو با یکدیگر به تماشای تمرین نشستند.

* منصوریان قبل از ورود به زمین چمن دقایقی با هواداران صحبت کرد و از آنان خواست تا تیم شان را تنها نگذاشته و تحت هر شرایطی از استقلال حمایت کنند.

* محور تمرینات عصر این تیم به کارهای بدنی و کار با توپ بود و بازیکنان هم که از حمایت بیشمار هوادارانش برخوردار بودند با جان و دقت تمرین کردند.

* سوژه هواداران استقلال لغو اردوی ترکیه بود که سرمربی استقلال به هواداران قول داد به یکی از کمپ های خوب کشور خواهد رفت و در زمان اردو تیم را از لحاظ بدنی به آمادگی کامل خواهد رساند.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا تمریناتش را جهت آمادگی هر چه بیشتر برای شروع لیگ شانزدهم در کمپ زنده یاد حجازی برگزار خواهد کرد.

نظر شما

