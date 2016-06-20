خریدهای جدید استقلال تمرین کردند/ قول منصوریان به هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال با حضور بازیکنان جدید این تیم در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد.

* وریا غفوری، بختیار رحمانی و آرش افشین بازیکنانی بودند که جدیدا به استقلال آمده با هماهنگی با علیرضا منصوریان امروز در تمرین حاضر شده و در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را با استقلال آغاز کردند.

* آرش افشین که عصر امروز قرارداد خود را با آبی پوشان به ثبت رساند در هنگام ورود به کمپ مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* حدود هزار هوادار در کمپ زنده یاد حجازی حضور داشتند و از علیرضا منصوریان قهرمانی در لیگ برتر را خواستار شدند.

* منصور پورحیدری و نصرالله عبداللهی در تمرین حاضر بوده و ضمن گفتگو با یکدیگر به تماشای تمرین نشستند.

* منصوریان قبل از ورود به زمین چمن دقایقی با هواداران صحبت کرد و از آنان خواست تا تیم شان را تنها نگذاشته و تحت هر شرایطی از استقلال حمایت کنند.

* محور تمرینات عصر این تیم به کارهای بدنی و کار با توپ بود و بازیکنان هم که از حمایت بیشمار هوادارانش برخوردار بودند با جان و دقت تمرین کردند.

* سوژه هواداران استقلال لغو اردوی ترکیه بود که سرمربی استقلال به هواداران قول داد به یکی از کمپ های خوب کشور خواهد رفت و در زمان اردو تیم را از لحاظ بدنی به آمادگی کامل خواهد رساند.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا تمریناتش را جهت آمادگی هر چه بیشتر برای شروع لیگ شانزدهم در کمپ زنده یاد حجازی برگزار خواهد کرد.