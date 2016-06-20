تبلیغات محیطی فوتبال ایران مشتری ندارد/ مزایده تکرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران امروز با حضور مهدی تاج رئیس فدارسیون فوتبال و اعضای هیأت رئیسه این سازمان برگزار شد.

موضوع واگذاری تبلیغات محیطی فوتبال برای دو فصل آینده لیگ در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و گزارشی در مورد فراخوان انجام شده و اسناد مزایده خریداری شده از سوی شرکت های مختلف به اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ ارائه شد و با توجه به اینکه تا زمان تعیین شده پیشنهادی برای این واگذاری واصل نشد، مقرر گردید آگهی فراخوان در نوبت دوم در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ برسد.

در ادامه این جلسه چگونگی دیگر اقدامات درحوزه تبلیغات محیطی و درآمدزایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به لغو برنامه اردوی تیم ملی در تیرماه با نظر سرمربی تیم ملی و موافقت فدراسیون فوتبال، هیأت رئیسه سازمان لیگ آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با برنامه های آتی تیم ملی اعلام و بر همکاری همه دستگاه ها در راه صعود تیم ملی به جام جهانی تاکید کرد.