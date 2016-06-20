اولویت باشگاه مس استفاده از بازیکنان توانمند کرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه صنعت مس کرمان، باشگاه صنعت مس کرمان در فصل جدید رقابت‌های فوتبال کشور به حضور بازیکنان توانمند و با استعداد کرمانی در تیم‌های فوتبال خود اعتقاد جدی دارد.

بر همین اساس است که باشگاه مس اولویت خود را بر استفاده از نیروهای توانمند کرمانی قرار داده است و در صورتی که نیازهای تیم فوتبال مس توسط نیروهای کرمانی برآورده شود، از آن‌ها استفاده خواهد کرد و پس از آن به سراغ بازیکنان و نیروهای دیگر خواهد رفت.

طی روزهای گذشته از سوی باشگاه مس کرمان تماس‌هایی نیز با بازیکنان شاخص و مطرح کرمانی حاضر در فوتبال ایران برقرار شده است تا از وضعیت آن‌ها برای فصل آینده کسب اطلاع شود و در صورتی که این بازیکنان توانایی بازی در تیم مس کرمان را دارند، با نظر نهایی سرمربی تیم مس، به کرمان بازگردند.

بسیاری از این بازیکنان نیز برای بازگشت به کرمان اعلام آمادگی کرده‌اند اما برای بررسی پیشنهادات لیگ برتری خود، از باشگاه مس مهلت خواسته‌اند.

با انتخاب نهایی سرمربی مس کرمان طی روزهای آتی، روند جذب این بازیکنان شاخص کرمانی به تیم مس کرمان جدی‌تر نیز خواهد شد.