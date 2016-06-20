مجوزی برای تبدیل مسکن مهر به خانه مسافر در سرعین نداده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده عصر دوشنبه در بازدید از وضعیت خانه مسافرهای سرعین تصریح کرد: متأسفانه بدون اخذ مجوز برخی واحدهای مسکونی مسکن مهر سرعین به خانه مسافر تبدیل شده و به گردشگران و مسافران کرایه داده می شود.

وی افزود: پیش از این خانه مسافر در گروه آیین‌نامه تأسیسات گردشگری نبود اما اخیراً به این آیین‌نامه اضافه شده است و در حال حاضر نیز متولی آن جامعه صنفی تأسیسات اقامتی است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان تاکید کرد: مشکلی که در سرعین به وجود آمده بدون اخذ مجوز از میراث فرهنگی است و متأسفانه دستگاه‌ها این افراد را مجاب نمی‌کنند که به دلیل اینکه مجوز ندارند باید فعالیت خود را تعطیل کنند.

تقی زاده متذکر شد: هر چند نظارت قانونی از سوی میراث فرهنگی استان انجام می شود اما در سال‌های اخیر تعداد خانه مسافرها با مجوزهای صادره از ۵۷ مورد به ۱۹۰ مورد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: گلایه جامعه صنفی نیز از بابت واحدهایی است که بدون مجوز فعالیت دارند و این گلایه به جا است و نباید اجازه فعالیت به این اشخاص داد.