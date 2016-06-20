حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۸:۵۰ امروز دوشنبه از آتش سوزی کارگاهی در ورودی روستای شیخ حسن به اپراتوری فوریتهای پزشکی تبریز اعلام شد.

وی گفت: با اعزام پایگاه ۲۱۶ سردرود به محل حادثه، تکنسینهای اعزامی از آتش سوزی کارگاه کارتن سازی خبر دادند که منجر به سوختگی خانمی شده بود.

حسینقلی زاده ادامه داد: تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ از سوختگی این خانم ۴۰ ساله که منجر به مرگ وی شده بود، خبر دادند.

وی همچنین گفت: در آتش سوزی های شهری و زمانی که افرادی دچار حریق شده اند، ضمن تماس با عوامل ۱۲۵ همزمان با اورژانس ۱۱۵ نیز تماس گرفته شود تا نیروهای امدادی سریعا به محل برسند.