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۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث آذربایجان شرقی خبر داد:

آتش‌سوزی در کارگاه کارتن سازی و مرگ یک نفر در آذربایجان شرقی

آتش‌سوزی در کارگاه کارتن سازی و مرگ یک نفر در آذربایجان شرقی

تبریز - مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال آتش سوزی در کارگاه کارتن سازی در روستای شیخ حسن، خانم ۴۰ ساله جان داد.

حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۸:۵۰ امروز دوشنبه از آتش سوزی کارگاهی در ورودی روستای شیخ حسن به اپراتوری فوریتهای پزشکی تبریز اعلام شد.

وی گفت: با اعزام پایگاه ۲۱۶ سردرود به محل حادثه، تکنسینهای اعزامی از آتش سوزی کارگاه کارتن سازی خبر دادند که منجر به سوختگی خانمی شده بود.

حسینقلی زاده ادامه داد: تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ از سوختگی این خانم ۴۰ ساله که منجر به مرگ وی شده بود، خبر دادند.

وی همچنین گفت: در آتش سوزی های شهری و زمانی که افرادی دچار حریق شده اند، ضمن تماس با عوامل ۱۲۵ همزمان با اورژانس ۱۱۵ نیز تماس گرفته شود تا نیروهای امدادی سریعا به محل برسند.

کد مطلب 3691198

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