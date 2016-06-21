به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و سخنگوی دولت اولویتهای برنامه ششم را در صحن علنی تشریح کرد.
وی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه به استناد گزارش مرکز آمار در خرداد ۹۴ نسبت به خرداد ۹۵ از ۶.۸ درصد به ۶.۱ درصد کاهش یافته است. طبق شاخصهای اصلی هم نرخ تورم از ۱۰.۱۰ به ۹.۵ درصد کاهش یافته است.
۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی غیرفعال داریم
سخنگوی دولت رشد اقتصادی را در سه ماهه چهارم سال ۹۴ مثبت ارزیابی کرد و گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی غیرفعال داریم که با اعتبار ۱۶ هزار میلیاردی فعال خواهند شد.
وی سال ۹۵ را سالی پربرکت برای کشاورزی خواند و گفت: ۴ میلیون تن گندم تا امروز خریداری کردهایم که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
نوبخت از افزایش ۳۷ درصدی کشت چای طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: بیشترین بهرهوری در سال ۹۵ معطوف به کشاورزی است.
برنامههای جامع کارآیی ندارند/برنامه ششم مسئلهمحور است
وی در تشریح برنامه ششم توسعه تصریح کرد: کشور ما ۵ برنامه میانمدت را تجربه کرده است. امروز عدم کارآیی در برنامههای جامع ثابت شده است، به همین جهت آنچه در برنامه ششم ارائه خواهیم کرد، ضمن اینکه جامع است، مسئلهمحور خواهد بود و روی موضوعات خاصی که قصد تحول داریم، تمرکز خواهیم کرد.
۴ اولویت برنامه ششم توسعه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در تشریح اولویتهای برنامه ششم توسعه، افزود: برای رفع بحرانهای احتمالی آینده برنامههایی در خصوص آب، محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم تدوین شده است.
نوبخت تصریح کرد: علاوه بر این با تاکید بر برنامههای مکانمحور، توسعه سواحل مکران طی سالهای ۹۵ تا ۹۹ در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین توسعه معادن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی را از موضوعات خاص برنامه ششم توسعه خواند.
سخنگوی دولت اظهار داشت: یکی از آسیبهای برنامههای گذشته این بود که همه چیز در اولویت بود. وقتی همه چیز در اولویت باشد، در واقع هیچ چیز اولویت ندارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: ارتقای محیط کسب و کار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، ارتقای بهرهوری و توانمندسازی محرومان و فقرا نیز از اولویتهای مهم برنامه ششم است.
۷۲۴ هزار میلیارد تومان منابع برای تحقق اهداف برنامه ششم مورد نیاز است
وی اظهار داشت: ۷۲۴ هزار میلیارد تومان منابع برای تحقق اهداف برنامه ششم مورد نیاز است.
به دنبال رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هستیم
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید بر لزوم رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، تصریح کرد: دولت از رشد اقتصادی صِرف استقبال نمیکند و به دنبال عدالت اجتماعی است.
نوبخت رشد سالانه ۸ درصدی را از اهداف برنامه ششم توسعه خواند و گفت: مقام معظم رهبری در سیاستهای بالادستی بر این موضوع تاکید کردهاند، بنابراین نیازی به تکرار آن در سند برنامه نیست؛ البته اگر مجلس تشخیص دهد که نیاز به تکرار است، ما آن را تکرار خواهیم کرد.
مجلس در خصوص برنامه ششم فصلالخطاب است
وی با تاکید بر اینکه از نظر ما مجلس فصلالخطاب است، گفت: ما سندها را میآوریم. هر چه را خواستید دولت همکاری میکنید که در لایحه درج شود.
نوبخت با اشاره به مذاکراتش با رئیس مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: با مجلس دهم انعطاف لازم را برای بررسی برنامه ششم توسعه خواهیم داشت، ضمن اینکه از همکاریهای مجلس نهم که کلیات برنامه ششم توسعه را تصویب کردهاست، سپاسگزاریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در تشریح اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم گفت: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا برای تحقق نرخ تک رقمی بیکاری، تامین رشد اقتصادی حداقل به میزان یک سوم از محل ارتقای بهرهوری عوامل، تحقق تورم تک رقمی، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی از اهداف مهم برنامه ششم توسعه است.
وی با اشاره به اهمیت جمعیت در برنامه ششم توسعه، افزود: جمعیت ما در طی برنامه از ۷۹ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر در سال ۹۴ به ۸۴ میلیون و ۲۶۵ هزار نفر در سال ۹۵ با رشد ۱.۲۶ درصدی خواهد رسید.
سخنگوی دولت همچنین از افزایش نرخ بهرهوری در طول روند اجرای برنامه ششم توسعه از ۱.۹ درصد به ۲.۱ درصد خبر داد.
نوبخت همچنین وعده داد که رتبه کسب و کار در ایران از ۱۱۸ به ۷۰ تقلیل خواهد یافت و جایگاه ایران در شاخصهای سهولت کسب و کار ارتقا مییابد.
رئیس سازمان مدیریت در بخش دوم صحبتهایش در پاسخ به اظهارات نمایندگان مبنی بر دولتی بودن برنامه ششم توسعه گفت: دولت از مشارکت بخشهای غیردولتی مانند مرکز پژوهشها و دانشگاهها برای تنظیم برنامه ششم توسعه استفاده کرد.
وی تاکید کرد: دولت نمیخواهد در برنامه ششم توسعه همه امور را در دست بگیرد، بلکه قصد استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را دارد.
کشور به هیچ وجه با بحران روبرو نیست
سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات نمایندگان مبنی بر وجود بحران آب، محیط زیست و صنایع تصریح کرد: به هیچ وجه در کشور با بحران روبرو نیستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: دوستان از استفاده از واژگان دلهرهآور و اغراقآمیز خودداری کنند. در کشور مشکل آب وجود دارد، اما دچار بحران آب نیستیم. مشکل محیط زیست وجود دارد، اما دچار بحران محیط زیست نیستیم و برنامههای دولت برای پیشگیری از ایجاد بحران است.
انتقاد از عملکرد مجلس در افزایش هزینههای جاری
وی در پاسخ به نماینده دیگری که از افزایش هزینههای جاری انتقاد کرده بود، گفت: دولت بودجه ۲۶۷هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه داده و بودجه ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی تحویل میگیرد و در مجلس ۲۶ هزار میلیارد تومان به هزینههای جاری اضافه میشود.
نوبخت در خصوص نظام پرداختها نیز گفت: از سال گذشته اعلام کردیم باید نظام پرداختها اصلاح شود و در همین خصوص گام نخست را در سال ۹۵ برداشتیم و هیات دولت مصوبهای در خصوص افزایش حقوق کارمندان داشت که بر آن اساس کارمندانی که زیر یک میلیون و نیم حقوق میگیرند، ۲۰ درصد حقوقهایشان افزایش مییابد.
وی وعده داد که در آینده نزدیک قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس تقدیم خواهد شد.
نوبخت تصریح کرد: برای برقراری عدالت اجتماعی دولت امسال ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین گفت: دولت از دریافتهای غیرمتعارف ناخرسند بوده و بر لزوم مقابله با این روند تاکید دارد.
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