علی احمدی کارگردان تئاتر درباره اولین تجربه تهیه کنندگی اش در تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «ملکه زیبایی لی‌نین» نوشته مارتین مک دونا به کارگردانی رضا جعفرمدار این روزها در تماشاخانه ارغنون روی صحنه است که من تهیه کنندگی آن را برعهده دارم. این نمایش اولین تجربه کارگردانی رضا جعفرمدار است و دو سال برای اجرای آن تمرین شده است.

وی ادامه داد: این نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی باران نیز اجرا شده بود و از آنجاکه به نظرم این نمایش کار خوبی بود و ارزش حمایت کردن داشت تصمیم گرفتم تهیه کنندگی کار را برعهده بگیرم. تاکنون استقبال از این نمایش نیز در مقایسه با دیگر کارهای دانشجویی خوب بوده اما ایده آل نیست. خوشبختانه تاکنون هر کس به دیدن نمایش نشسته معتقد بوده که سطح کار بالاتر از یک کار دانشجویی است.

کارگردان «پپرونی برای دیکتاتور» درباره فضاسازی نمایش بیان کرد: «ملکه زیبایی لی‌نین» اثری فرمالیستی و متکی بر حرکت بازیگران، آکسسوار، المان های مختلف و لاین نوری است اما از دکور در نمایش استفاده نشده است.

وی درباره فعالیت های خودش در زمینه کارگردانی تئاتر بیان کرد: هم نوشته ای از خودم و هم متون خارجی را که بازنویسی کرده ام آماده اجرا دارم اما به نظر می رسد امسال سالنی برای اجرا نداشته باشم و در نتیجه نمایشی هم به صحنه نخواهم برد. البته از سالن های خصوصی پیشنهاد داشتم اما در سالن های دولتی به دلیل اینکه پارسال در ایرانشهر اجرا رفتم و به نظرم سالن حافظ نیز کمتر مناسب اجرای کارم است، نمی توانم اجرا داشته باشم.

احمدی در پایان صحبت هایش متذکر شد: ترجیحم این است که نمایشم را در یک سالن دولتی به صحنه ببرم چون سالن های خصوصی در کنار نکات مثبتی که دارند، جوابگوی تعداد زیاد تماشاگران نیستند بنابراین از لحاظ مالی نمی توانند به نفع گروه باشند.

نمایش «ملکه زیبایی لی نین» اثر مارتین مک دونا به کارگردانی رضا جعفرمدار از ۱۶ خرداد تا ۲۱ تیرماه هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه ارغنون به اجرا در می‌آید.

«ملکه زیبایی لی‌نین» داستان پیردختری به نام مورین را روایت می‌کند که سالیان سال به خاطر پرستاری از مادرش از ازدواج محروم مانده است ولی حالا توانسته با دوست دیرینه خود یعنی پاتو ارتباط دوباره‌ای برقرار کند. پاتو برای کسب و کار به انگلیس می‌رود و قرار می‌شود تا برای مورین نامه بنویسد. پاتو در سفر، نامه را به برادرش ری داده و تاکید می کند که حتما نامه به دست خود مورین برسد نه مادر پیر او، اما ری بر خلاف خواسته برادرش نامه را به دست مادر مورین می‌دهد و…

در این اثر نمایشی مسعود انتظارى، سوزان قربانى، مهناز کرباس چیان، حمید رشید به ایفای نقش می پردازند. على احمدى تهیه کننده، نسیم تقى پور طراح لباس، وحید میثاقی طراح گرافیک، اشکان مستی عکس و تیزر و علیرضا حسینی و فرید حسینی روابط عمومی و تبلیغات این نمایش را بر عهده دارند.

تماشاخانه ارغنون واقع در خیابان حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱ میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش است.