نيازمند مدل سقراطي - سينوي در تفكر فلسفي هستيم

دكتر مسعود اميد، استاد فلسفه دانشگاه تبريز، در گفتگو با خبرنگار "مهر" در پاسخ به اين پرسش كه چرا فلسفه ابن سينا تا اين اندازه در كشور ما مورد غفلت قرار گرفته و توجه چنداني به اين فلسفه در مقابل فلسفه هاي صدرايي و اشراقي نمي شود گفت : در پاسخ به اين پرسش مي بايست به اين سه نكته دقت خاصي را مبذول داشت. اول اين كه آيا اساساً ايران معاصر داراي جريان نهفته يا تفكر دامنه دار و اصيل فلسفي هست كه به دنبال آن اين سئوال مطرح مي شود كه كدام نحله يا مكتب يا رويكرد فلسفي مورد غفلت واقع شده است.

وي افزود: همچنين مي بايست پرسيد كه مختصات مكتب فلسفي سينوي چيست و از اين ميان چه ويژگي هاي سودمندي وجود دارد كه بايد در ايران معاصر يا جهان معاصر مورد توجه قرار گيرند، ويژگي هايي كه در ديگر مكاتب يا جريانها نيست.

دكتر اميد تاكيد كرد: جوانب و مختصات جريان مشايي در ايران به طور كامل مورد بررسي تاريخي و تحليلي قرار نگرفته است.

دكتر اميد افزود: در غفلت از تفكر سينوي مي توان به اين مورد اشاره كرد كه به علت فقدان متوليان و مدرسان موثر براي مطرح كردن فلسفه سينوي و بر عكس وجود متوليان و مدرسان موثر و پي گير در فلسفه صدرايي است كه اين پديده رخ داده است. همچنين اعتقاد يا احساس ناتواني فلسفه سينوي در رويارويي و چالش با تفكر فلسفي غرب و گرايش مثبت هرم قدرت سياسي به تفكر صدرايي و پشتيباني از آن از ديگر علل اين نقيصه است.

دكتر اميد همچنين به اين مورد اشاره كرد كه غلبه عرفان گرايي و آخرت گرايي در اذهان و احوال فلسفي انديشان و عدم تفكيك دقيق ميان روش و عناصر صوري تفكر مشايي و سينوي از محتوا و عناصر مادي اين تفكر و عدم وضوح مرزهاي دين و عرفان با فلسفه از ديگر موارد اين غفلت است.

استاد فلسفه دانشگاه تبريز افزود: به نظر مي رسد كه ايران امروز ما نيازمند احياي روش مشايي است. اما براي فربه ساختن و تكميل اين روش، محتاج رويكردي تركيبي ميان روش سقراط و سينوي است. پس بهتر آن است كه متفكر فلسفي امروز ايران به دنبال رويكرد سقراطي - سينوي در تفكر فلسفي خود باشد.