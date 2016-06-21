به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در پارلمان این کشور با اشاره به سیاست خارجی اسلام آباد در قبال کشورهای اسلامی گفت: اسلام آباد با کشورهای اسلامی از جمله ایران روابط خوبی دارد و روابط تهران و اسلام آباد در مسیر خوبی پیش می رود. پاکستان خود را وارد جنگ سایر کشورهای منطقه نکرده است.

وی در ادامه افزود: این موضوع درست نیست که پاکستان در جهان دچار انزوای سیاسی شده است، پس از واقعه ۱۱ سپتامبر کشورهای اسلامی از جمله عراق، افغانستان، سوریه و لیبی حمله شد اما هیچ گونه حمله ای از سویی کشورهای غربی به پاکستان صورت نگرفت.

وی در ادامه تصریح نمود: سیاست پاکستان ایجاد صلح و ثبات در منطقه است و سیاست عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها را پیش گرفته ایم. مبارزه با تروریسم در منطقه بدون ایجاد سیستمی نظام مند در مرز کشورها امکان پذیر نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: پاکستان با تمام کشورهای اسلامی روابط دیرینه، مذهبی و فرهنگی دارد. دولت اسلام آباد سنت دخالت در جنگ سایر کشورها را از بین برد و هیچ دخالتی در امور داخلی سایر کشورهای اسلامی نمی کند.

لازم به ذکر است در موضوع جنگ عربستان با یمن، حکومت سعودی از اسلام آباد درخواست کرده بود که نیروهای نظامی به یمن اعزام کند اما دولت پاکستان در موضعی قاطع از شرکت در جنگ یمن خودداری کرد و این اقدام اسلام آباد باعث نارضایتی حکام آل سعود شد.