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۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر کردستان:

رویکرد اجتماعی شدن مبارزه بامواد مخدر تنها راه نجات از اعتیاد است

رویکرد اجتماعی شدن مبارزه بامواد مخدر تنها راه نجات از اعتیاد است

سنندج- دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر کردستان عنوان کرد: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تنها راه نجات از اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم کریمی امروز سه شنبه در مراسمی که به مناسبت سالروزجهانی مبارزه با موادمخدر در مجتمع نور سنندج گفت: تمامی دولت ها در سراسر دنیا تنها ۲۰ درصد توان و امکان پیشگیری از اعتیاد را دارند و ۸۰ درصد تحقق این مسئله بر دوش مردم است.

وی با اشاره به اینکه مواد مخدر واعتیاد جزو چهار بحران اصلی کشورهای مختلف دنیا معرفی شده است، عنوان کرد: در کشورما هم بنابر فرموده مقام معظم رهبری اولویت نخست آسیب های اجتماعی است.

وی اظهارداشت: یکی از دلایلی که تاکنون موفقیت های رضایت بخشی در عرصه مقابله و پیشگیری از اعتیاد بدست نیاورده ایم برمی گردد به اینکه این مسئله هنوز به دغدغه عمومی تبدیل نشده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر کردستان ادامه داد: ۹ بند از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۸۵ مربوط به مبارزه ومقابله و پیشگیری از مواد مخدر است.

کریمی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر تنها شامل مقابله نیست، بیان کرد: تا زمانی که مبارزه با موادمخدر فقط در مقابله خلاصه شود به هیچ جایی نمی رسیم.

وی بیان کرد: معتقدم رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تنها راه نجات از اعتیاد است و این بهترین وموثرترین اقدام در این راستا محسوب می شود.

وی خواستار افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد شد وعنوان کرد: در استان سمن هایی در حوزه پیشیگیری شکل گرفته است و تاکنون هم فعالیت های ارزشمند و مطلوبی داشته اند ولی از نظر کمی نیاز به افزایش این سمن ها در استان داریم.

وی با اشاره به اینکه ۳ تا ۵ درصد از معتادین مصرف کننده مواد سنتی خیابانی می شوند، عنوان کرد: ۹۵ درصد آنها در اجتماع ودرمیان خانواده هایشان زندگی می کنند، در مصرف مواد صنعتی تعداد معتادینی که خیابانی می شوند بیشتر است و باید برای جلوگیری از آن تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر کردستان ادامه داد: متاسفانه بیشتر اقدامات حول محور مقابله و درمان صورت می گیرد و کمتر به پیشگیری پرداخته می شود.

کریمی اضافه کرد: براساس بررسی های انجام شده ۶۵ درصد از کسانی که معتاد شدند در ابتدا شاغل بودند وبه دلیل اعتیادشان شغل خود را از دست داده وبیکار شدند.

وی اظهارداشت: هنوز آمار جدید اعلام نشده و لی برمبنای شخص های سال ۸۳، ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان خسارت اقتصادی  ناشی از مواد مخدر بر بدنه کشور ما در این سال بوده است.

 

کد مطلب 3691708

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