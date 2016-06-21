اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از رهبر شیعیان بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی تحولات بحرین و سلب تابعیت رهبر شیعیان این کشور بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جهان اسلام این روزها در تلاطم مشکلات و مسائلی است که توسط استکبار و صهیونیسم بین الملل طراحی شده است و رژیم های دست نشانده و مرتجع منطقه حامی و مجری این طراحی خطرناک شده اند.
جنایات و خونریزیهای داعشی های وحشی و کودک کشیهای عربستان سعودی در یمن نمونههایی از اوج فساد و طغیان سربازان استکبار در مواجهه با جریان اسلام ناب و بیداری اسلامی است.
اما آنچه در این فجایع و خونریزی ها فراموش شده، مظلومیت مردم بحرین در مواجهه و مبارزه با جبهه ظلم و ارتجاع است.
مردم مسلمان بحرین این روزها زیر چکمههای استبداد سیاه رژیم آلخلیفه، روزه خود را با درد ورنج و استغاثه به درگاه الهی افطار میکنند و از حضور آنها در مساجد و نماز جمعه جلوگیری میشود.
علما و انقلابیون بحرین بازداشت؛ و موسسات و نهادهای مردمی به دلایل واهی تعطیل میشوند. در این میان سکوت مجامع بین المللی نیز بر جسارت و ظلم حاکمان بر مردم ستمدیده این کشور سرپوش میگذارد.
اهانت و هتک حرمت آیتالله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و سلب تابعیت از این عالم مجاهد و زندانیکردن مردم مظلوم بحرین در پناه حمایتهای عربستان سعودی و استکبار، اوج استبداد و خفقان را در بحرین نمایان کرده است.
تشدید این فشارها بر مردم مسلمان بحرین و ممانعت از انجام عبادات و فرایض دینی در مساجد و پایمال نمودن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن خواستههای بحق شهروندانی که به صورت قانونی از این رژیم درخواست مینماید؛ نشان از ضعف و درماندگی رژیم دستنشانده آل خلیفه در برابر حقخواهی و ظلمستیزی مردم انقلابی بحرین دارد.
خواستهای که انشاءالله با مجاهدتهای مردم انقلابی و در پناه و نصرت الهی محقق خواهد شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به علما و انقلابیون بحرین، حمایت خود را از مجاهدتها و مبارزات مردم این کشور اعلام میدارد و از تمام مردم مسلمان و انقلابی و نهاد های مردمی می خواهد که همچون گذشته به حمایت از مظلومان بر خیزند و نگذارند مظلومیت مردم بحرین فراموش شود.
همچنین به تمام سران دستنشانده آل خلیفه و آل سعود هشدار میدهد که پایان تحولات منطقه جز خذلان و نابودی برای شما نخواهد بود و اسلام انقلابی و مقاومت اسلامی پرچمدار عزت و اقتدار اسلام در منطقه خواهد شد. انشاءالله.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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