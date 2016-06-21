اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از رهبر شیعیان بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی تحولات بحرین و سلب تابعیت رهبر شیعیان این کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جهان اسلام این روزها در تلاطم مشکلات و مسائلی است که توسط استکبار و صهیونیسم بین الملل طراحی شده است و رژیم های دست نشانده و مرتجع منطقه حامی و مجری این طراحی خطرناک شده اند.

جنایات و خونریزی‌های داعشی های وحشی و کودک کشی‌های عربستان سعودی در یمن نمونه‌هایی از اوج فساد و طغیان سربازان استکبار در مواجهه با جریان اسلام ناب و بیداری اسلامی است.

اما آنچه در این فجایع و خونریزی ها فراموش شده، مظلومیت مردم بحرین در مواجهه و مبارزه با جبهه ظلم و ارتجاع است.

مردم مسلمان بحرین این روزها زیر چکمه‌های استبداد سیاه رژیم آل‌خلیفه، روزه خود را با درد ورنج و استغاثه به درگاه الهی افطار می‌کنند و از حضور آنها در مساجد و نماز جمعه جلوگیری می‌شود.

علما و انقلابیون بحرین بازداشت؛ و موسسات و نهادهای مردمی به دلایل واهی تعطیل می‌شوند. در این میان سکوت مجامع بین المللی نیز بر جسارت و ظلم حاکمان بر مردم ستمدیده این کشور سرپوش می‌گذارد.

اهانت و هتک حرمت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و سلب تابعیت از این عالم مجاهد و زندانی‌کردن مردم مظلوم بحرین در پناه حمایت‌های عربستان سعودی و استکبار، اوج استبداد و خفقان را در بحرین نمایان کرده است.

تشدید این فشارها بر مردم مسلمان بحرین و ممانعت از انجام عبادات و فرایض دینی در مساجد و پایمال نمودن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن خواسته‌های بحق شهروندانی که به صورت قانونی از این رژیم درخواست می‌نماید؛ نشان از ضعف و درماندگی رژیم دست‌نشانده آل خلیفه در برابر حق‌خواهی و ظلم‌ستیزی مردم انقلابی بحرین دارد.

خواسته‌ای که ان‌شاءالله با مجاهدت‌های مردم انقلابی و در پناه و نصرت الهی محقق خواهد شد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به علما و انقلابیون بحرین، حمایت خود را از مجاهدت‌ها و مبارزات مردم این کشور اعلام می‌دارد و از تمام مردم مسلمان و انقلابی و نهاد های مردمی می خواهد که همچون گذشته به حمایت از مظلومان بر خیزند و نگذارند مظلومیت مردم بحرین فراموش شود.

همچنین به تمام سران دست‌نشانده آل خلیفه و آل سعود هشدار می‌دهد که پایان تحولات منطقه جز خذلان و نابودی برای شما نخواهد بود و اسلام انقلابی و مقاومت اسلامی پرچمدار عزت و اقتدار اسلام در منطقه خواهد شد. ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

محمد یزدی

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم