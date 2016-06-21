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۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از رهبر شیعیان بحرین

اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حمایت از رهبر شیعیان بحرین

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه‌ای با هشدار به آل خلیفه تصریح کرد: به تمام سران دست‌نشانده آل‌خلیفه و آل‌سعود هشدار می‌دهد که پایان تحولات منطقه جز خذلان و نابودی برای شما نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی تحولات بحرین و سلب تابعیت رهبر شیعیان این کشور بدین شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جهان اسلام این روزها در تلاطم مشکلات و مسائلی است که توسط استکبار و صهیونیسم بین الملل طراحی شده است و رژیم های دست نشانده و مرتجع منطقه حامی و مجری این طراحی خطرناک شده اند.

جنایات و خونریزی‌های داعشی های وحشی  و کودک کشی‌های عربستان سعودی در یمن نمونه‌هایی از اوج فساد و طغیان سربازان استکبار در مواجهه با جریان اسلام ناب و بیداری اسلامی است.

اما آنچه در این فجایع و خونریزی ها فراموش شده، مظلومیت مردم بحرین در مواجهه و مبارزه با جبهه ظلم و ارتجاع است.

مردم مسلمان بحرین این روزها زیر چکمه‌های استبداد سیاه رژیم آل‌خلیفه، روزه خود را با درد ورنج و استغاثه به درگاه الهی افطار می‌کنند و از حضور آنها در مساجد و نماز جمعه  جلوگیری می‌شود.

علما و انقلابیون بحرین بازداشت؛ و موسسات و نهادهای مردمی به دلایل واهی تعطیل می‌شوند. در این میان سکوت مجامع بین المللی نیز بر جسارت و ظلم حاکمان بر مردم ستمدیده این کشور سرپوش می‌گذارد.

اهانت و هتک حرمت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و سلب تابعیت از این عالم مجاهد و زندانی‌کردن مردم مظلوم بحرین در پناه حمایت‌های عربستان سعودی و استکبار، اوج استبداد و خفقان را در بحرین نمایان کرده است.

تشدید این فشارها بر مردم مسلمان بحرین و ممانعت از انجام عبادات و فرایض دینی در مساجد و پایمال نمودن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن خواسته‌های بحق شهروندانی که به صورت قانونی از این رژیم درخواست می‌نماید؛ نشان از ضعف و درماندگی رژیم دست‌نشانده آل خلیفه در برابر حق‌خواهی و ظلم‌ستیزی مردم انقلابی بحرین دارد.

خواسته‌ای که ان‌شاءالله با مجاهدت‌های مردم انقلابی و در پناه و نصرت الهی محقق خواهد شد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکومیت تعرض رژیم آل خلیفه به علما و انقلابیون بحرین، حمایت خود را از مجاهدت‌ها و مبارزات مردم این کشور اعلام می‌دارد و از تمام مردم مسلمان و انقلابی و نهاد های مردمی می خواهد که همچون گذشته به حمایت از مظلومان بر خیزند و نگذارند مظلومیت مردم بحرین فراموش شود.

همچنین به تمام سران دست‌نشانده آل خلیفه و آل سعود هشدار می‌دهد که پایان تحولات منطقه جز خذلان و نابودی برای شما نخواهد بود و اسلام انقلابی و مقاومت اسلامی پرچمدار عزت و اقتدار اسلام در منطقه خواهد شد. ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

محمد یزدی

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

کد مطلب 3691723

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