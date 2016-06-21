به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این جلسه درباره مسائل مختلف امنیتی کشور صحبت شد، در پاسخ به خبرنگاران درباره جزئیات اخیر عملیات گمنام سربازان امام زمان (عج) و ضربه به توطئه تروریستهای تکفیری، تصریح کرد: انشاءالله در آینده جزئیات بیشتری از این عملیات را با مردم عزیز در میان خواهیم گذاشت.
وی ادامه داد: ما تشکر کردیم از کسانی که این حقوقهای کلان را افشا کردند و باعث شدند که دست دولت در این مسئله باز شود و به آن بپردازد، چرا که اگر دولت به این مسائل میپرداخت، میگفتند دولت به حسابهای شخصی و امور شخصی افراد سرک کشیده است.
وزیر اطلاعات افزود: الحمدالله با این مسئله که عنوان شد، دست دولت باز شد که با این مسئله برخورد کند؛ ریاست محترم جمهوری هم به معاون اول دستور قاطع داد، جلساتی تاکنون تشکیل شده و به یاری خداوند با این مسئله به صورت جدی برخورد میکنیم.
علوی گفت: همانطور که در این دولت با اختلاسهای سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوقهای چند ده میلیونی هم برخورد میشود و این را بدانید که منِ وزیر یک بیستم این را هم حقوق نمیگیرم.
وی در پاسخ به این سؤال که گزارش برخورد با این حقوقها چه زمانی اعلام میشود؟ تصریح کرد: در حال بررسی هستیم و اعلام خواهد شد.
وزیر اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پروندهای در رابطه با حقوقهای نجومی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: بله پرونده تشکیل شده و دارند کار میکنند و از طریق معاون اول محترم رئیسجمهور اعلام میشود.
تغییر افراد، تغییری در سیاستهای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد
علوی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تغییر دیپلماتهایی همچون آقای امیرعبداللهیان، تغییری در سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد؟ تصریح کرد: سیاستها با تغییر افراد تغییر نمیکند.
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