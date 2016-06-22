صانعی: قرار نبود تیم ملی فوتسال در ماه رمضان برنامه داشته باشد

علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می‌شود چرا تیم ملی با وجود منتفی شدن حضور ملی پوشان در کشور امارات در ماه رمضان اردویی ندارد، گفت: برنامه تیم ملی ارتباطی به حضور یا عدم حضور ملی پوشان در امارات ندارد. درخواست اولیه کادر فنی تیم ملی که اسفندماه سال گذشته ارائه شد، آغاز لیگ از اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه بود. در واقع نظر ما این بود که لیگ قبل از ماه رمضان شروع شود و نیم فصل به مسابقات جام جهانی بخورد ولی بنا به دلایلی از جمله دیر تمام شدن لیگ دسته اول و مسائلی که بعضی از تیم‌های لیگ برتری داشتند، اولین تاریخ درخواستی ما منتفی شد.

وی افزود: دومین برنامه درخواستی ما این بود که لیگ از اول تیرماه شروع شود تا قبل از آغاز مسابقات جام جهانی کلمبیا، حداقل هفت یا هشت هفته از رقابتهای لیگ برگزار می‌شد. این برنامه هم مورد موافقت قرار نگرفت تا یک درخواست دیگر برای شروع لیگ بعد از شبهای قدر دادیم. متاسفانه به خاطر تغییر برنامه مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های جهان، این امر هم میسر نشد و برنامه ریزی ما کلا تغییر کرد.

مدیر فنی تیم ملی یادآور شد: به هر حال اگر مسابقات لیگ در خردادماه شروع می‌شد، خیلی از مسائل خود به خود حل می‌شد. در نهایت آغاز مسابقات از مردادماه مورد تصویب قرار گرفت که این برنامه نظر خیلی‌ها از جمله ما را تامین نکرد چون تا جام جهانی فقط چهار هفته از لیگ برگزار می‌شود. چهار هفته از لیگ برای تیم ملی ایران که می‌خواهد در جام جهانی شرکت کند، مناسب نیست. در واقع «ما بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم.»

صانعی درباره اینکه رئیس کمیته فوتسال در آخرین مصاحبه خود مدعی شده بود تیم ملی کارش را خیلی زودتر از کشورهای دیگر استارت زده است، گفت: درست است؛ شاید تمرینات اختصاصی تیم‌های ملی در سایر کشورها دیرتر آغاز شود ولی لیگ کشوری مثل اسپانیا تازه چند روز است که به اتمام رسیده. اگر مسابقات لیگ ما هم برگزار می‌شد و زودتر استارت می‌خورد، دو هفته برای آماده سازی تیم ملی کفایت می‌کرد و دغدغه‌ای از این بابت نداشتیم.

وی ادامه داد: ما برای جام ملتهای آسیا هم فقط دو، سه هفته تمرین کردیم چون قبل از آن لیگ در جریان بود و مسابقات هم به خوبی برگزار شده بود. قطعا اگر ما قبل از جام جهانی کلمبیا نیم فصل اول لیگ را پشت سر می‌گذاشتیم دیگر نیازی نبود اردوی تیم ملی را طولانی مدت برگزار کنیم.

مدیر فنی تیم ملی فوتسال در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا کادر فنی کار آنالیز حریفان ایران در جام جهانی را آغاز کرده است یا خیر؟ گفت: ما درخواست داده‌ایم تا برای زیر نظر گرفتن عملکرد اینترمویستار و بارسلونا دو تیم اصلی اسپانیا که در جام باشگاه‌های جهان حاضر هستند، به قطر برویم. اسکلت اصلی این دو تیم را ملی پوشان اسپانیا تشکیل می‌دهند و قطعا تماشای مسابقات آنها کمک زیادی به شناخت تیم اسپانیا می‌کند. همچنین قرار است به زودی فیلم مسابقات تیم‌های آذربایجان و مراکش را بگیریم و این تیم‌ها را هم آنالیز کنیم.