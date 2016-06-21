به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله اسدی صبح سه‌شنبه در نشست شورای شهر بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در هفته‌های اخیر با مشکلات اساسی در زمینه تامین آب آشامیدنی روبرو بوده‌اند که مسئولان باید چاره‌ای اساسی برای این موضوع بیاندیشند.

وی ادامه داد: روزانه ۱۶۰ مترمکعب آب از استان فارس و چشمه ساسان و رودخانه شاپور کازرون به بوشهر منتقل می‌شد که بر اساس اعلام مسئئولان آب و فاضلاب ۵۰ درصد از این آب ورودی کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر خاطرنشان کرد: استفاده کشاورزان کازرون و کمبود ورود آب در این منطقه به عنوان دلیل کاهش میزان ورودی آب به بوشهر عنوان شده است.

وی در واکنس به این دلیل اعلام شده بیان کرد: آیا درست است که استان بوشهر نیز در فصل زمستان و نیاز استان فارس به گاز، سهمیه گاز عسلویه به فارس را کم کند؟ آیا مردم دیگر استان‌ها هم این اجازه را می‌دادند که آب ورودی استان کم شود؟

اسدی در ادامه با اشاره به توزیع آب با تانکر در محلات مرکزی شهر بوشهر، تصریح کرد: این نحوه توزیع آب زیبنده مردم نجیب بوشهر نیست و باید چاره اساسی اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر از بی‌آبی زجر می‌کشند، بیان کرد: مسئولان نیروگاه اتمی نیز وعده تامین آب بخش زیادی از بوشهر را از طریق ایجاد آبشیرین‌کن داده بودند که از سرنوشت این موضوع اطلاعی نداریم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر اضافه کرد: میزبانی مردم استان بوشهر از نیروگاه اتمی یک افتخار است و این سازمان نیز باید نگاه ویژه‌تری به محیط پیرامونی داشته باشد.

لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست بر لزوم بهبود وضعیت مبلمان شهری در بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: اعتبارات مربوط به پروژه سنگفرش خیابان بهشت صادق و بافت تاریخی شهر بوشهر دیده شده است و شهرداری نسبت به اجرای این پروژه اقدام کند.

ندا عبدالله‌زاده خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری در مورد تقاطع غیر همسطح میدان آزادی شد و افزود: این طرح از طرح‌های مهم شهر بوشهر است.

وی خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر بوشهر شد و اضافه کرد: توسعه فضاهای ورزشی و احداث زمین چمن مصنوعی در محلات به صورت جدی از سوی شهرداری پیگیری شود.

لزوم توسعه آبشیرین‌کن‌ها

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس از ۲۰ سال پیش تاکنون از آب دریا برای تامین آب شرب استفاده می‌کنند و آب‌شور خلیج‌ فارس توسط واحدهای بزرگ آب‌شیرین‌کن قابل‌استفاده می شود.

غلامرضا قادریان با اشاره به اینکه استان بوشهر لقب قطب انرژی کشور را یدک می‌کشد، تصریح کرد: برای رفع وضعیت نامطلوب بحران آبی در استان باید تاسیسات آبشیرین‌کن در استان بوشهر توسعه یابد.

وی با اشاره به سرنوشت نامشخص راه‌آهن بوشهر، بیان کرد: این پروژه بسیار مهم که در دولت نهم اجرایی شده است تقریبا به فراموش سپرده شده است و در دیگر نقاط کشور چنین نیست که پروژه مهم ملی فراموش شود.

این عضو شورای شهر بوشهر با اشاره به اینکه طرح راه‌آهن بوشهر متوقف است، اضافه کرد: نمایندگان استان در مجلس و استاندار بوشهر پیگیری ویژه‌ای برای موضوع راه‌آهن بوشهر داشته باشند.

لزوم رفع بحران آب

خدیجه گرشاسبی یکی دیگر از اعضای شورای شهر بوشهر نیز با اشاره به نارضایتی شدید مردم بوشهر از وضعیت آب، گفت: وضعیت کمبود آب و نحوه جیره‌بندی آن مشکلات زیادی برای زندگی مردم ایجاد کرده است که باید به این موضوع رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه گرمای تابستان بوشهر طاقت‌فرسا است، تصریح کرد: باید فکری اساسی برای رفع مشکلات آب در استان بوشهر صورت گیرد تا بیش از این شاهد نارضایتی مردم نباشیم.