بیانیه سرلشگر سلیمانی «هشدار» است/ ساکت نمی نشینیم

سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه هشدارآمیز حاج قاسم سلیمانی خطاب به رژیم آل‌خلیفه در پی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اظهار داشت: اقدام رژیم آل‌خلیفه نشان می‌دهد که این رژیم تا چه میزان ماهیت ضد مردمی، ضد دینی و ضد انسانی دارد.

وی افزود: سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را می‌توان موجب آشکار شدن ماهیت رژیم حاکم بر بحرین دانست. شیخ قاسم رهبر شیعیان بحرین است و یک مرجع دینی و فقیه محسوب می‌شود. وی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است و بر اساس معیارهای دینی، اخلاقی، انسانی و عُرفی باید مورد احترام قرار بگیرد.

مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه رفتار آل‌خلیفه قابل توجیه نیست و نشان‌دهنده ماهیت این رژیم است، تصریح کرد: رژیم آل‌خلیفه یک رفتار ضد دینی و ضد انسانی دارد. فردی که ملیت یک کشور را دارد را چگونه می‌توان سلب تابعیت کرد؟ اقدام رژیم آل‌خلیفه نشان‌دهنده نوعی استیصال و بیانگر پایان عمر این نظام فاسد، مستبد، دیکتاتور و وابسته است و قطعاً با واکنش ملت بحرین مواجه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی مجامع بین‌المللی و مراجع حقوق بشری باید نسبت به این رفتار آل‌خلیفه واکنش نشان دهند، گفت: این اقدام مبارزات ملت بحرین را وارد یک مرحله جدیدی خواهد کرد. این اقدام رژیم آل‌خلیفه نشان‌دهنده آن است که رژیم حاکم بر بحرین هیچ مشروعیتی بین مردم ندارد که می‌خواهد فردی که محبوبیت مردمی دارد را سلب تابعیت کند.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نشان‌دهنده استیصال آل خلیفه است

سردار جوانی با اشاره به بیانیه سرلشگر سلیمانی در خصوص این اقدام رژیم آل‌خلیفه، خاطرنشان کرد: آنچه که در این بیانیه آمده است، در راستای توصیف یک واقعیت است که رژیم آل‌خلیفه با این اقدام خود دست به یک انتحار و خودزنی کرده است.

مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه، شیخ عیسی قاسم را دارای جایگاه والایی دانست و گفت: همانطور که در بیانیه سرلشگر سلیمانی نیز اشاره شده، مواجهه با این مرجع شیعه از خطوط قرمز است و جهان اسلام نمی‌تواند ساکت باشد تا این‌گونه رژیم‌های فاسد و مستبد از خطوط قرمز عبور کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بیانیه سرلشگر سلیمانی این هشدار به آل‌خلیفه داده شده است که با این اقدامات قطعاً مبارزات ملت بحرین که در سال‌های گذشته با نجابت، ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته است، وارد یک فاز جدیدی خواهد شد و رژیم آل‌خلیفه تصور نکند که با این اقدام توانسته است به اعتراضات مردمی پایان دهد.

سردار جوانی افزود: در تجارب تاریخی نیز این مسئله وجود دارد که وقتی اقدامات غیرانسانی علیه رهبران یک نهضت صورت می‌گیرد، جنبش وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد. آنچه که سردار سلیمانی به آن اشاره کردند دارای مبانی اعتقادی ـ دینی و ریشه در تجارب جنبش‌ها، نهضت‌ها، قیام‌ها و انقلاب‌ها دارد.

مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را حمایت از مبارزات ملت‌های تحت ظلم و ستم عنوان کرد و ادامه داد: ملت بحرین امروز در مسیر مبارزه با مستکبرین گام برداشته است و پشتیبان برخورد با رهبر شیعیان در این کشور، نظام سلطه و استکبار جهانی است.

بیانیه سردار سلیمانی دارای مبانی اعتقادی ـ دینی و ریشه در تجارب جنبش‌ها دارد

وی با تاکید بر اینکه رژیم آل‌خلیفه در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد چنین رفتارهایی از خود انجام دهد، افزود: اگر حمایت‌های شبکه استکبار جهانی، صهیونیسم بین‌الملل و دولت‌های مرتجع عربی در منطقه و به ویژه آل‌سعود نبود، رژیم آل‌خلیفه در همان ماه‌های نخست حرکت ملت بحرین سقوط می‌کرد.

مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه عربستان به نوعی بحرین را اشغال کرده است و با تجهیزات نظامی، آل‌خلیفه را حفظ کرده است، گفت: قطعاً اگر آل‌خلیفه بخواهد به این رفتارها ادامه دهد با یک قیام گسترده مردمی و مبارزات جدی مردم بحرین مواجه خواهد شد.

سردار جوانی با اشاره به اینکه بیانیه سرلشگر سلیمانی هشدار است، افزود: این بیانیه هشدار می‌دهد که این نظام‌های دودمانی و خاندانی که مخالفین خود را با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی و غیرانسانی از سر راه برمی‌دارند، پایدار نخواهند بود.

وی با اشاره به اعدام شیخ نمر توسط رژیم آل‌سعودی تصریح کرد: این تصور نادرستی است که رژیم آل‌سعود توانسته با اعدام رهبران، مخالفین خود را از سر راه بردارد. این بیانیه می‌خواهد هشدار دهد که روش‌های این‌چنینی برای مقابله با ملت‌ها، مبارزین و رهبران ملت‌ها در منطقه پاسخ نخواهد داد و نتیجه آن وارد شدن مبارزات ملت‌ها به فضای جدیدی است.