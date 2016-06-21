سازمان تبلیغات اسلامی کارهای فرهنگی روی زمین مانده راساماندهی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعدازظهر سه شنبه در جمع مدیران و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی کارهای بدون متولی حوزه فرهنگی را شناسایی کرده و در جهت ساماندهی این فعالیت های روی زمین مانده تلاش بیشتری برای به فعل در آوردن این فعالیت ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام و عمل نامگذاری کرده اند، افزود: زیربنای تمام حوزه های اقتصادی اشتغال و کار است، باید برنامه ای برای تبیین کار و اشتغال در استان هرمزگان تهیه شود.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به معضل قاچاق کالا در استان افزود: هر زمان کالایی نباشد یا کم باشد طبیعتا قاچاق و معضلات دیگری را در پی دارد. متولیان اقتصاد و اشتغال باید به فکر تولید کار و اشتغال برای رهایی جوانان از بیکاری باشند. امروز شاهد مرگ کار در کشور هستیم.

وی افزود: نیمی از جمعیت چین حدود ۵۰۰ میلیون نفر را زنان تشکیل می دهند و حتی یک نفر هم بیکار نیست. ولی در کشورمان متاسفانه توجهی به بحث ایجاد اشتغال نمی شود. در کشور می توان با کمترین سرمایه بیشترین درآمدزایی را داشت.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به معضلی به نام بومی و غیربومی در استان، گفت: آیا درست است بعد از ۲۶ سال زندگی در این استان هنوز من را به عنوان یک غیربومی می دانند. مدیر جدید دانشگاه علوم پزشکی هنوز نیامده با نه از سوی مسئولان استانی روبرو شده است.

وی افزود: همه ما از این ملت و کشور هستیم، نباید از کلمات تفرقه انگیز بومی و غیر بومی(سرحدی) استفاده کنیم. جدایی بین انسانها در ایران همان نگاه قبیله ای است، باید کار فرهنگی زیادی در کشور انجام شود.

به گفته وی این نوع نگاه‌ها و تفکرات‌ نتیجه اش کارهای مانده بر زمین است که سازمان تبلیغات اسلامی باید بدنبال فرهنگ سازی و رفع این نوع نگاه‌های تاریک در ذهن مردم باشد.