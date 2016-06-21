علی ورودی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در برخی مواقع شنیده می‌شود که برای یک انتخاب رشته تا ۲۰۰ هزار تومان پول دریافت می‌شود در حالی که خود آموزش‌وپرورش پایگاه‌های مناسب به تعداد کافی ایجاد می‌کند.

وی افزود: به منظور هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در مردادماه امسال چهار پایگاه انتخاب رشته در شهرستان اردبیل و دو پایگاه در هر یک از شهرستان‌ها دایر می‌شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش استان به استفاده از ظرفیت مشاوران مجرب در این پایگاه‌ها اشاره کرد و متذکر شد: تمامی این پایگاه‌ها مورد تائید بوده و خانواده‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر مراجعه کنند.

ورودی با بیان اینکه سایر پایگاه‌ها و نتیجه ای که اعلام می‌شود از سوی آموزش‌وپرورش تائید نمی‌شود، اضافه کرد: انتظار داریم خانواده‌ها به امکان فراهم شده توسط آموزش‌وپرورش اطمینان داشته باشند.

وی تصریح کرد: در هر استانی سطح همکاری و مشارکت والدین با آموزش‌وپرورش بالا است نتایج کنکور مطلوب حاصل شده است و لازم است والدین اردبیلی در مقاطع مختلف به ظرفیت و امکانات آموزش‌وپرورش اطمینان داشته باشند.

وی تأکید کرد: در انتخاب رشته به مدت یک ساعت برای هر دانش‌آموز زمان اختصاص یافته و بر اساس سلایق و استعدادهای وی انتخاب انجام می‌شود.