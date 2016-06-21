کاهش ۲۲ درصدی جمعیت ورودی زندانیان استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فارس نوری ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: ارتقا سطح آگاهی عموم مردم از جرائم و فعالیت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم این دستگاه ثمربخش بوده و شاهد کاهش آمار ورودی جمعیت زندانیان این استان طی سال گذشته بوده ایم.

وی ادامه داد: هیئت های صلح شهرستانی نیز در نقاط مختلف استان راه اندازی شده که در سرعت رسیدگی به پرونده ها و ایجاد صلح و سازش میان افراد درگیر بسیار تاثیرگزار بوده است.

رئیس کل دادگستری ایلام به عملکرد حوزه قضایی نیروهای مسلح استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه هزار و ۴۰۶ پرونده در دادگاه ها و دادسراها وارد شد که ضمن مختومه شدن این تعداد به ۸۲ پرونده سال ۹۳ نیز رسیدگی شد.

نوری با اشاره به عملکرد بازرسی استان در سال گذشته تاکید کرد: نظارت بر اجرای ۴۸۳ مورد مناقصه از مهم ترین فعالیت های این سازمان در ایلام بوده که منجر به تجدید و یا ابطال ۶۵ مناقصه شده است.

وی همچنین از بازگرداندن ۱۰۵ میلیارد ریال پول بیت المال در نتیجه بازرسی های این سازمان در استان خبر داد.