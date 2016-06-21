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۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

رئیس کل دادگستری ایلام خبر داد:

کاهش ۲۲ درصدی جمعیت ورودی زندانیان استان ایلام

کاهش ۲۲ درصدی جمعیت ورودی زندانیان استان ایلام

ایلام-رئیس کل دادگستری ایلام از کاهش ۲۲ درصدی جمعیت زندانیان این استان در سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فارس نوری ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: ارتقا سطح آگاهی عموم مردم از جرائم و فعالیت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم این دستگاه ثمربخش بوده و شاهد کاهش آمار ورودی جمعیت زندانیان این استان طی سال گذشته بوده ایم.

وی ادامه داد: هیئت های صلح شهرستانی نیز در نقاط مختلف استان راه اندازی شده که در سرعت رسیدگی به پرونده ها و ایجاد صلح و سازش میان افراد درگیر بسیار تاثیرگزار بوده است.

رئیس کل دادگستری ایلام به عملکرد حوزه قضایی نیروهای مسلح استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه هزار و ۴۰۶ پرونده در دادگاه ها و دادسراها وارد شد که ضمن مختومه شدن این تعداد به ۸۲ پرونده سال ۹۳ نیز رسیدگی شد.

نوری با اشاره به عملکرد بازرسی استان در سال گذشته تاکید کرد: نظارت بر اجرای ۴۸۳ مورد مناقصه از مهم ترین فعالیت های این سازمان در ایلام بوده که منجر به تجدید و یا ابطال ۶۵ مناقصه شده است.

وی همچنین از بازگرداندن ۱۰۵ میلیارد ریال پول بیت المال در نتیجه بازرسی های این سازمان در استان خبر داد.

کد مطلب 3691889

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