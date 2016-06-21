به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید توکلی بینا در نشست خبری که قبل از ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات آبفای استان قم و به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار شد، مدیریت مصرف را مسئله‌ای اساسی در دنیا نام برد که عدم توجه به آن منجر به چالش جدی در حیات و سلامت انسان می‌شود.

وی در ادامه ضمن بحرانی توصیف کردن وضعیت آب به مسئله ریزگردها نیز اشاره و بیان کرد: در خصوص آنچه که در زمینه ریزگردها رخ داده همه اعم از مسئولان و مردم مقصر هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای قم، مسئولان را در این زمینه به دلیل عدم برنامه ریزی های صحیح برای مقابله با بحران ریزگردها و همچنین برنامه ریزی‌ اشتباه در این زمینه و مردم را از سوی دیگر به دلیل افزایش بی رویه در مصرف آب و ایجاد مخاطرات زیست محیطی مقصر دانست.

تصفیه ۲۵ میلیون مترمکعب فاضلاب

وی در ادامه به ارائه گزارشی پیرامون عملکرد یکساله شرکت آبفای قم پرداخت و با بیان اینکه طی یکسال گذشته ۸۵ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب در استان قم صورت گرفته، افزود: طی این مدت بیش از ۲۵ میلیون مترمکعب جمع آوری و تصفیه فاضلاب انجام شده است.

توکلی بینا همچنین از ۱۰۹ میلیون مترمکعب تولید و تصفیه آب برای استان قم طی یکسال گذشته خبر داد و بیان داشت: در این مدت ۱۰ هزار انشعاب آب و فاضلاب فروخته و ۱۳ هزار کنتور مشترکین نیز تعویض شده است.

وی سال گذشته را در زمینه افتتاح و اتمام پروژه‌های آب و فاضلاب موفقیت آمیز‌‌ترین سال طول فعالیت آبفای قم معرفی کرد و بیان داشت: در سال گذشته پروژه‌های شاخص و مفیدی در استان قم با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم داد: در راستای کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش مراجعات حضوری مردم چهار وبگاه برای ارتباط مشترکین با آبفای قم تعریف شده است.

تماس ۱۶۲ هزار نفر با شماره ۱۲۲

وی همچنین به تماس ۱۶۲ هزار نفر از شهروندان قم با شماره ۱۲۲ اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد از تماس‌ها مربوط به خدمات غیر فوری و پیرامون سئوالاتی بوده که مردم از این شرکت برای حل مشکلات خود داشته‌اند.

توکلی بینا از اجرای برنامه‌های مختلف در آبفای قم در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اصلاح ۱۵ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب، توسعه ۷۶ کیلومتری شبکه آبفا تا سال ۹۹، تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در شبکه جوان و تعویض سالانه ۸ هزار کنتور از جمله این برنامه‌ها است.

وی همچنین درباره تولید آب در قم، گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار لیتر در ثانیه آب در استان قم تولید می‌شود که ۸۲ درصد آن از سرشاخه‌ها و ما بقی نیز از چاه‌های علی آباد تأمین شود.