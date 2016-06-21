به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر دالوند امروز سه شنبه در نشست خبری در کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان فاقد سند است که بیشتر این سهم نیز مربوط به شهرستان کرمانشاه است و در صورتیکه سند این اراضی صادر شود همه منابع طبیعی استان سنددار می‌شوند.

دالوند از صدور سند برای ۸ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: تعداد اسناد صادره برای این ۸ هزار هکتار ۸۴ مورد می‌باشد همچنین طی سال گذشته ۳۷ هزار و ۱۲ مورد معامله در بانک جامع الکترونیکی املاک استان ثبت شد.

دالوند با اشاره به صدور ۲ هزار و ۹۹۶ سند مسکن طی سال گذشته در استان کرمنشاه بیان کرد: همچنین سال گذشته ۴ هزار و ۱۷۲ سند املاک دولتی و ۱۱۸ سند موقوفه‌ای در استان صادر شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه از ثبت ۳۸۸ هزار سند معاملات و عقود در دفاتر اسناد رسمی استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته ۴۲ هزار و ۵۴۹ مورد اسناد حدنگار صادر شد.

دالوند از تعیین تکلیف ۲ هزار و ۹۶۷ سند در استان طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در بخش قانون روستاها یک هزار و ۵۲۱ سند صادر شد همچنین ۱۱۳۸ شرکت تجاری، تعاونی و موسسات غیرتجاری نیز ثبت شدند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه اظهار کرد: سال گذشته ۱۸ هزار و ۲۴۹ فقره ازدواج و ۴ هزار و ۹۲۰ فقره طلاق در استان کرمانشاه ثبت شد همچنین ۶۱ هزار و ۷۳۳ مورد استعلام دفاتر اسناد رسمی نیز پاسخ داده شد.

این مسئول با اشاره به وجود ۳ هزار دفتر املاک در استان کرمانشاه افزود:۱۸۰ دفتر خانه اسناد رسمی در استان وجود دارد.

وی با اشاره بعه تشکیل ۲۰ هزار پرونده در مورد نقل و انتقالات قولنامه‌ای در استان گفت: این پرونده‌ها منجر به صدور ۳ هزار سند و تعیین تکلیف ۱۲ هزار پرونده شد و در حال حاضر ۸ هزار پرونده دیگر نیز در دست اقدام می‌باشد.

دالوند از افتتاح دفاتر املاک الکترونیکی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام همزمان با سراسر کشور در شهرستان‌های استان نیز انجام شد و در واقع جایگزین دفاتر املاک سنتی شده و این دفاتر برای اموری همچون استعلامات، مراجعات قضایی کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه دیگر بخش‌های خدمات ثبتی نیز به سوی الکترونیکی شدن حرکت می‌کنند، افزود: یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی منابع ملی استان خبر داد.