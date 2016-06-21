به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان و بلوچستان،نادر میرشکار ضمن تبریک به مناسبت ثبت جهانی فرش دستباف سیستان به مردم استان سیستان و بلوچستان گفت: فرش سیستان ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن مردم این خطه دارد و با ثبت جهانی فرش دستباف سیستان روز به روز بر شهرت جهانی آن افزوده خواهد شد .

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت:امروزه تجارت هر کالایی بدون داشتن نام و نشانی در جهان منسوخ شده است هر فرش ایران برای ورود به بازارهای جهانی باید برند جهانی داشته باشد که توسط یک مرجع ، ثبت شده باشد ثبت مالکیت معنوی موجب تثبیت و ارتقای جایگاه فرش دستباف در بازارهای داخلی و خارجی می شود .

وی افزود:ثبت جهانی مناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران ( فرش دستباف منطقه سیستان ) به منظور جلوگیری از کپی برداری رقبای فرش ایران و دست اندازی به نام های جغرافیایی مناطق فرشبافی کشورمان صورت می گیرد .

میرشکار ضمن اشاره به این ثبت جهانی فرش دستباف سیستان افزود: با توجه به قدمت و کیفیت فرش دستباف سیستان ، فعالیت کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز ، کارگاههای مشاغل خانگی ، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جشنواره های فرش دستباف ، انجام طرحهای پژوهشی ، و مطرح بودن تولید فرش در منطقه سیستان، فرش دستباف این منطقه در سال ۱۳۹۳ به ثبت ملی رسید و با پیگیریهای سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، طی فرایند کارشناسی مستمر مطابق با قواعد بین المللی به این موفقیت دست یافتیم و فرش دستباف منطقه سیستان در سالجاری بعنوان برند جهانی شناخته شد .

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت در ادامه گفت:سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو( wipo) یکی از ۱۶آژانس تخصصی سازمان ملل است که با امضا ء تفاهمنامه ای در استکهلم سوئد در سال ۱۹۶۷ برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان تاسیس شد.

وی گفت: بیش از شش هزار بافنده در استان شناسایی شده اند و جهت آنها کارت قالیبافی صادر گردیده و تعدادی از بافندگان نیز از طریق نهادهای حمایتی و خیریه در استان در حال فعالیت می باشند .

نادر میرشکار در ادامه گفت:در بخش حاکمیتی،آموزش،بیمه، تسهیلات تدابیر لازم صورت پذیرفته و زیرساخت برای سرمایه گذاری آماده است و در بحث کیفیت فرش دستباف سیستان می توان گفت که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد .

میرشکارافزود:فرش دستباف سیستان هم بازار داخلی دارد و هم بازار بین المللی و در زمینه تولید فرش هیچ محدودیتی وجود ندارد و با توجه به شرایط جدید بوجود آمده باید بازاریابی با جدیت تمام در این زمینه صورت پذیرد و افرادی هم که تمایل به سرمایه گذاری دارند بستر آماده است.

وی تصریح کرد:امید است که با ثبت جهانی فرش دستباف منطقه سیستان روز به روز بر شهرت جهانی آن افزوده شده و موجبات صادرات بیشتر فرش به کشورهای خارجی فراهم شود و فضای کسب و کار در منطقه رونق گرفته و موجب بهبود معیشت بافندگان فرش دستباف گردد .

وی در پایان گفت در بقیه کالاهای استراتژیک استان منجمله خرما نیز برنامه ریزی لازم جهت ثبت جهانی آن صورت گرفته که انشاالله بزودی شاهد آن نیز باشیم.