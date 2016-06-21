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۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

در واکنش به تصمیم رژیم آل خلیفه؛

سازمان ملل سلب تابعیت از رهبر شیعیان بحرین را «عملی ناموجه» خواند

سازمان ملل سلب تابعیت از رهبر شیعیان بحرین را «عملی ناموجه» خواند

سازمان ملل متحد تصمیم دولت بحرین برای سلب تابعیت از رهبر معنوی شیعیان این کشور را «اقدامی ناموجه» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که تصمیم دولت بحرین برای سلب تابعیت از «شیخ عیسی قاسم» رهبر برجسته شیعیان این کشور طبق موازین حقوق بین الملل اقدامی «آشکارا ناموجه» است.

«راوینا شامداسانی» طی جلسه توجیهی سازمان ملل در ژنو گفت: «از آنجا که رویه دادرسی طی نشده است،‌ این اقدام [سلب تابعیت] قابل توجیه نیست و اقدامی آشکارا ناحق و بی مورد است».

گفتنی است که رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود از آیت الله «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین سلب تابعیت کرد؛‌ اقدامی که تاکنون موج وسیعی از واکنشها و انتقادات شدید مجامع داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است.

کد مطلب 3691975

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